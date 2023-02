Ysllane Vitória Garcia dos Santos, 17 anos, foi encontrada morta no bairro Raul Veiga - Rede Social

Rio - Ysllane Vitória Garcia dos Santos, de 17 anos, que foi encontrada morta em São Gonçalo , será enterrada na manhã desta sexta-feira (24), no Cemitério do Pacheco, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

A jovem foi encontrada sem vida na manhã de terça-feira (21), no bairro Raul Veiga. Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para o local e encontraram o corpo. Testemunhas informaram aos policiais que o suspeito do crime é o ex-namorado da vítima, que fugiu do local do crime.

A área foi preservada para garantir o trabalho da perícia e a ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). Questionada, a Polícia Civil informou que investiga a morte de Ysllane. A perícia foi realizada no local e testemunhas foram ouvidas. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Casos de feminicídio crescem no Rio

O índice de feminicídio bateu recorde em 2022 e teve o maior número de casos da série histórica do Instituto de Segurança Pública (ISP) desde 2016 no estado do Rio - quando começaram a ser computados estes indicadores. Ao total, foram registrados 110 ocorrências do crime durante todo o ano.



Se comparado aos anos anteriores, o expressivo número assusta. Em 2021, 85 casos foram registrados, já em 2020, ocorreram 78 assassinatos contra mulheres por motivação de gênero em todo o Rio de Janeiro.

O mês de dezembro foi o mais letal para as mulheres entre todos os meses do ano no estado, com 13 casos registrados. Em 2021, somente 4 ocorrências de feminicídio aconteceram no mesmo período.

Na última sexta-feira (17), Alexander da Silva, de 49 anos, foi preso após matar a sua mulher e seus dois filhos em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. As três vítimas foram encontradas mortas durante a madrugada. Andréa Cabral Pinheiro, de 37 anos, era mãe do bebê de 11 meses e madrasta da menina de 12 anos.

No início de fevereiro, Pâmela Gonçalves de Lima, 30, foi esfaqueada pelo companheiro e teve o corpo enterrado no quintal de casa em Guaratiba, na Zona Oeste. O autor foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. A vítima era mãe de uma menina de 8 anos, que presenciou a briga do casal antes da morte.

No dia 30 de janeiro, o corpo da adolescente Maria Eduarda de Oliveira Ramos, de 16 anos, foi encontrado na Estrada dos Cajueiros, em Maricá, na Região Metropolitana, já em estado de decomposição. A menina estava desaparecida desde o dia 22 de janeiro e foi encontrada por funcionários da prefeitura da cidade. O suspeito do crime já foi preso

Também em janeiro, Reycharleson Nicolau Silva, de 32 anos, foi preso por matar a tiros a ex-namorada Yasmin Sousa da Silva , de 21 anos, na noite do dia 27, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, o suspeito ainda atirou na própria perna para tentar encobertar o crime. Familiares afirmam que ele não aceitava o fim do relacionamento com a vítima.