Publicado 23/02/2023 18:27 | Atualizado 23/02/2023 19:04

Rio - As Polícias Civil e Militar prenderam, em ação conjunta nesta quinta-feira (23), Renato Diogo Rangel Meirelles, conhecido como Doim, de 25 anos, acusado de participação na morte do farmacêutico paulista Carlos Alexandre Rezende , durante um latrocínio na Tijuca, Zona Norte do Rio. O crime aconteceu em março do ano passado e, segundo as investigações, quatro pessoas participaram do latrocínio.

Com base em análises de Inteligência e investigações, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Adeus/Baiana e da Delegacia de Homicídios da Capital localizaram Renato em um conjunto habitacional na Rua Pedro Avelino, em Bonsucesso, também na Zona Norte.



Na ocasião do crime, Renato e mais um comparsa atiraram contra a vítima, que ia buscar sua esposa no aeroporto pela manhã, e roubaram seu automóvel na Rua São Francisco Xavier. O criminoso foi levado para a DHC, onde diligências serão cumpridas.



Agora, a polícia faz buscas para localizar o último acusado de envolvimento no crime. Rhyan Patrick Moreira dos Santos, de 18 anos, é apontado como o autor dos disparos. Já foram presos até o momento, além de Renato, Rafael Weverton Rosa da Silva, conhecido como "V.O.", preso em maio, após outro roubo de carro, e Denise Maria da Costa Silva, capturada no dia 15 de junho. De acordo com as investigações, após o crime eles seguiram para a comunidade Nova Holanda, em Bonsucesso, com o objetivo de vender o veículo roubado por R$ 2,5 mil



Relembre o caso



Carlos Alexandre da Silva Rezende estava dentro do seu carro, um Jeep Renegade, por volta das 6h da sexta-feira do dia 25 de março, esperando sua esposa chegar de viagem, quando foi abordado. De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital, os criminosos desceram de um ônibus, próximo ao local onde estava Carlos, com o objetivo de roubar seus pertences e o carro. Rhyan Patrick foi identificado como o autor do disparo que atingiu Carlos Alexandre, mesmo ele não tendo reagido ao assalto. Segundo o laudo elaborado pelo Instituto Médico Legal (IML), o farmacêutico morreu de "hemorragia interna com lesão de carótida direita”, por ação de arma de fogo.



Ele passava férias na casa de parentes, na Ilha do Governador e a sua esposa ia passar um fim de semana no Rio de Janeiro. O carro de Carlos Alexandre foi recuperado pelos policiais logo após o acontecido, na entrada da comunidade de Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio.