Tatiana Izabel de Sousa foi encaminhada à 7ª DP (Santa Teresa) - Reprodução

Publicado 23/02/2023 16:54

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (23), Tatiana Izabel de Sousa, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. Com passagens por roubo pela polícia do Rio de Janeiro, ela também era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Mato Grosso do Sul por tráfico de drogas.

De acordo com as investigações da 7ª DP (Santa Teresa), além da venda de entorpecentes, a jovem também estaria atuando como garota de programa na Cidade de Deus. Ela foi presa na entrada da comunidade e reagiu à prisão, inclusive, arrebentando o distintivo de um dos policiais.

Tatiana foi conduzida à delegacia e autuada pelo crime de resistência. Após as formalidade, os agentes a encaminharam ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.