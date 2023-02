PM aumentou a força de segurança durante o Carnaval deste ano - Divulgação

Publicado 23/02/2023 20:50 | Atualizado 23/02/2023 20:53

Rio - Um levantamento, com dados preliminares, divulgado nesta quinta-feira (23) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), registrou diminuições em crimes como roubos em coletivos, roubos a transeuntes e roubos de aparelhos celulares neste Carnaval, em relação ao mesmo período de 2020. Os dados foram computados entre sexta-feira (17) e esta Quarta-feira de Cinzas (22).

Segundo o Governo do Rio, os roubos em coletivo diminuíram 87%; os roubos a transeunte, 58%; os roubos de aparelho celular apresentaram redução de 48%. Já os roubos de rua, que englobam todos esses indicadores, tiveram queda de 58% e os de veículo, 46%.



No município do Rio, as reduções foram de 82%, 50%, 31%, 34% e 48% respectivamente. A letalidade violenta (homicídio doloso, morte por intervenção de agente do estado, lesão corporal seguida de morte e latrocínio) reduziu 38% no estado no período.



"Trabalhamos muito para ter um Carnaval mais seguro, investimos no reforço do efetivo das polícias Militar e Civil e no uso de tecnologia. Aliás, o trabalho integrado das forças de segurança merece destaque. Recebemos um grande número de turistas, os hotéis tiveram taxa de ocupação acima de 90% tanto no município do Rio quanto no interior do estado e esse resultado positivo na segurança pública com certeza fará com que o turista leve uma boa impressão e retorne ao nosso estado", disse o governador Cláudio Castro (PL), que também ressaltou a sinergia com a Prefeitura do Rio.



A comparação com 2019 no estado também apresentou queda nos indicadores roubo em coletivo (87%), a transeunte (65%), de aparelho celular (48%) e de veículo (55%). Em relação à capital, a redução se manteve: 86%, 55%, 33% e 45%, respectivamente. O roubo de rua caiu 63% no estado e 54% no município nos seis dias em relação ao mesmo período de 2019.



Já os furtos a transeunte, que não empregam uso de violência, registraram diminuição de 4% no estado neste Carnaval quando comparado com 2020 e de 22% em relação ao mesmo período de 2019. Na capital, o indicador apresentou aumento de 6% em comparação com 2020 e redução de 10% em relação a 2019.



Reforço no policiamento e pontos de bloqueio



A Polícia Militar mobilizou 15 mil agentes diariamente durante o Carnaval no patrulhamento em todo o estado e utilizou drones e aeronaves cujas imagens eram geradas em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Além disso, montou pontos de bloqueio e revista, onde policiais com detectores de metais abordavam os foliões nos principais acessos às vias em que havia desfile de blocos. Os policiais da Patrulha Maria da Penha também fizeram uma ação de prevenção contra o assédio, como parte da campanha de conscientização ‘Não é não, respeite a decisão’, do governo do estado.



Na Polícia Civil, o esquema especial incluiu maior efetivo nas unidades, com emprego de 3 mil agentes do dia 17 ao dia 22 e uma delegacia extraordinária na Marquês de Sapucaí. As delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) e de Apoio ao Turismo (Deat) tiveram reforço no efetivo. Nas Deam foram feitas ações de conscientização e prevenção da violência contra a mulher; a Deat contou com guias bilíngues da Secretaria de Estado de Turismo para auxiliar no acolhimento aos turistas estrangeiros.