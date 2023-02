Agressões começaram após PMs tentarem realizar uma abordagem - Reprodução/Redes Sociais

Agressões começaram após PMs tentarem realizar uma abordagemReprodução/Redes Sociais

Publicado 23/02/2023 18:54 | Atualizado 23/02/2023 19:03

Rio - Um homem agrediu dois policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora da Barreira do Vasco/Tuiuti, na madrugada desta quinta-feira (23), durante uma abordagem nas proximidades do Estádio de São Januário, Zona Norte do Rio. De acordo com a PM, a abordagem foi feita após dois motociclistas passarem pelos agentes proferindo xingamentos e ofensas.

Homem parte para cima de policiais militares durante abordagem, na Comunidade Barreira do Vasco.



Crédito: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/Y5PCehhrCP — Jornal O Dia (@jornalodia) February 23, 2023

Ainda segundo a PM, os agentes conseguiram abordar um dos motociclistas na chegada da Praça Carmela Dutra. No entanto, ele resistiu à abordagem e partiu para cima dos policiais. Nas imagens que circulam nas rede sociais, o suspeito aparece distribuindo socos e pontapés. Um mulher aparece tentando apartar a briga.

A corporação relatou que os militares foram cercados por um grupo de populares e o homem conseguiu fugiu para o interior da comunidade. Devido às agressões, os agentes foram encaminhados ao Hospital Central da Corporação (HCPM), no Estácio.



O caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão). Os militares serão ouvidos pelo comando da unidade da PM, que analisa o caso.