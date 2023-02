Um dos foragidos tinha deixado o Complexo Penitenciário de Gericinó no fim do ano passado - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Um dos foragidos tinha deixado o Complexo Penitenciário de Gericinó no fim do ano passadoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 23/02/2023 18:15 | Atualizado 23/02/2023 18:27

Rio - Três foragidos do sistema prisional fluminense foram recapturados durante o período do Carnaval por agentes da Divisão de Capturas da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). O órgão realizou 1.892 operações durante o feriado.

Segundo a Seap, dois dos foragidos foram presos nesta Quarta-feira de Cinzas (22). Hyan Figueiredo de Oliveira, condenado por tráfico de drogas, em atuação por facção criminosa com atividades no Morro do Fallet-Fogueteiro, no Centro do Rio, foi encontrado em sua própria casa no bairro Santa Teresa, após um trabalho de monitoramento. Ele era considerado foragido desde dezembro de 2022 quando deixou o Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Já Michele Souza da Silva, condenada por furto qualificado, foi capturada no bairro Vila Valverde, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após informações repassadas pelo Disque-Denúncia. Ela evadiu do sistema prisional em dezembro de 2018 por meio do benefício de visita periódica à família e não retornou.

Além dos dois, Adriano da Silva Carneiro, condenado por tráfico de drogas e que estava evadido desde dezembro de 2017, acabou preso na segunda-feira (20). Ao serem capturados, eles foram conduzidos às delegacias das áreas, para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados à Seap, para a retomada da execução das penas impostas pela Justiça. Nenhum ofereceu resistência.



Operações durante o feriado



Neste Carnaval, a Seap realizou 1.892 operações, entre as quais, 930 transferências, 113 transportes para emergências médicas, 205 retornos de acautelados e 596 audiências de custódia. Além disso, a partir do Centro de Monitoramento, as equipes da secretaria monitoraram 24 horas por dia as unidades prisionais.



"A Polícia Penal atuou ininterruptamente durante o Carnaval. Como resultado, realizamos um número impressionante de operações durante o período, com destaque para a recaptura de três evadidos do sistema, um deles já estava há mais de cinco anos fora do sistema. Queria agradecer a todos os Inspetores de Polícia Penal e demais servidores da Seap por todo o empenho nos últimos dias e por entenderem a importância do seu papel dentro da Segurança Pública do nosso estado", afirmou a secretária da Seap, Maria Rosa Lo Duca Nebel.