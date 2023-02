Polícia busca informações sobre cachorro furtado em prédio na Zona Sul do Rio - Reprodução/ Redes sociais

Rio - A família de Toby, cachorro da raça yorkshire furtado há dois dias em Botafogo , na Zona Sul do Rio, segue sem resposta sobre quem levou o animal de estimação. Bastante abalado, um dos tutores agradeceu a mobilização de todos para encontrá-lo. "Só posso agradecer muito a todos vocês pelo empenho e carinho que estão tendo conosco. Nossa família e amigos estão arrasados. Toby é um cão muito dócil e carinhoso e todos gostavam dele", desabafou o tutor.

De acordo com relatos de testemunhas, o ladrão seria um morador de rua e teria entregado o animal a um motociclista na Rua São Clemente.

O animal é idoso e tem problemas de saúde e precisa fazer uso contínuo de um medicamento, o que causa ainda mais preocupação nos donos. O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo) como furto. Segundo a distrital, as investigações estão em andamento e imagens de câmeras de segurança já foram recolhidas pelos agentes.



Vídeo mostra ação criminosa



Nas imagens é possível ver a ação do suspeito, que se aproveitou do momento em que o cachorro estava na área comum do prédio. Ele se aproximou do portão, abaixou-se, puxou Toby pelo espaço entre as grades do portão e seguiu andando com o cão nos braços. De acordo com relatos de testemunhas, o ladrão seria um morador de rua e teria entregado o animal a um motociclista na Rua São Clemente.



Veja as imagens:

