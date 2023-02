Foto de Paes com Cabral, que deputada deu a entender que era recente, foi tirada em 2016 - Reprodução

Foto de Paes com Cabral, que deputada deu a entender que era recente, foi tirada em 2016Reprodução

Publicado 23/02/2023 15:23 | Atualizado 23/02/2023 15:33

Rio - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), rebateu Carla Zambelli (PL-SP) após deputada federal bolsonarista publicar, na manhã desta quinta-feira (23), uma foto de 2016 em que o chefe do executivo municipal do Rio aparece abraçando o ex-governador e ex-aliado Sérgio Cabral, na Marquês de Sapucaí.



A parlamentar postou a imagem acompanhada da legenda "um tapa na cara dos milhões de cidadãos honestos do Brasil", dando a entender que a foto havia sido tirada recentemente. Paes, então, desmentiu e a acusou de propagar fake news.



"Fake News, com fotos antigas, feita pela pistoleira que anda armada ameaçando os outros. Quem anda com presidiário é você. Eu fui investigado de todas as formas pela turma de seu padrinho (que já te abandonou também) e estou aqui pronto para terminar de mandar vocês para o lixo da história", disse o prefeito do Rio.

Na resposta o homem a quem Paes se refere é Sergio Moro, ex-juiz, que chegou a ser padrinho de casamento de Zambelli, quando ele era ministro do Governo Bolsonaro, mas pouco tempo depois da cerimônia, rompeu tanto com o ex-presidente, quanto com a deputada.

Na eleição passada, Eduardo Paes foi um dos coordenadores da campanha do presidente Lula no Rio de Janeiro, de quem o prefeito sempre teve uma relação estreita. Já Zambelli é uma das principais vozes do bolsonarismo na Câmara, reeleita com 946.244 votos.