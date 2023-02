Material foi apreendido por agentes do Segurança Presente da Lapa - Divulgação

Publicado 23/02/2023 14:01 | Atualizado 23/02/2023 14:17

Rio – Agentes do Segurança Presente apreenderam, na madrugada desta quarta-feira (22), um revólver, um taco de beisebol, um soco inglês, dois rádios comunicadores e 15 munições, na Lapa, região central do Rio.

O material foi encontrado com dois suspeitos que ameaçaram ambulantes na Rua do Lavradio, tendo feito uso do revólver e de uma arma branca para a intimidação. A motivação para o ato teria sido um esbarrão no carro em que os homens estavam.

Os suspeitos foram levados para a 5ª DP (Mem de Sá), onde foi constatado que o motorista do veículo possuía anotação criminal prévia por lesão corporal. Ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e o carona foi autuado por porte ilegal de arma branca.