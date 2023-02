Dona do estabelecimento foi encaminhada por policiais militares para a 12ª DP (Copacabana) - Reprodução

Publicado 23/02/2023 13:04

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) decidiu não arquivar a ação penal por injúria racial movida por Laura Brito Viana contra Li Chen. O crime aconteceu em setembro do ano passado, quando a vítima, que é negra, foi expulsa de uma loja de bijuterias em Copacabana , na Zona Sul do Rio, pela chinesa com gritos e ofensas racistas. Por unanimidade, os desembargadores da 8ª Câmara Criminal rejeitaram o pedido de habeas corpus da defesa da acusada.