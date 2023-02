Eduardo Paes assina protocolo com intenção de compra do Mercadinho São José - Reprodução / Redes sociais

Publicado 23/02/2023 18:58

Rio - O prefeito Eduardo Paes participou, nesta quinta-feira (23), da assinatura do protocolo de intenções para a compra e reativação do Mercado São José das Artes, conhecido como Mercadinho São José, em Laranjeiros, Zona Sul do Rio. O evento também contou com a presença do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e do presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Glauco Wamburg.

Considerado um dos polos culturais e gastronômicos mais famosos da Zona Sul, o Mercadinho está fechado desde 2018, quando o INSS conseguiu retomá-lo judicialmente. Desde então, o destino do espaço segue indefinido.

"Este mercado, até alguns anos atrás, era um espaço em que as famílias vinham, as pessoas frequentavam, tinha atividade cultural, muita gastronomia. De repente, esse prédio tão bonito ficou abandonado. Na hora que você tem uma ocupação de um lugar a partir de regras bem definidas, o local que tinha virado um ponto de degradação da vida urbana passa a ser um ativo para a cidade. Assinamos hoje esse protocolo de intenções em que manifestamos o nosso desejo de adquirir esse imóvel e dar uma destinação adequada a ele", afirmou Eduardo Paes.

A proposta foi apresentada pelo secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes, que decidiu fazer um centro gastronômico, com objetivo de retomar os empregos perdidos e devolver o espaço para a sua vocação.

Durante o encontro, Eduardo Paes e Carlos Lupi também trataram obre outros imóveis pertencentes ao INSS que estão abandonados, como é o caso de um prédio na Avenida Venezuela, no Centro. O prefeito manifestou o desejo de também dar uma destinação ao local, e o ministro ficou de avaliar a situação.



"Estamos fazendo o que espero que seja uma espécie de modelo para gestão do INSS, do Ministério da Previdência Social e todo o Brasil. Nós temos mais de dois mil imóveis do INSS no Rio. Estamos assinando esse termo de cooperação para passar o imóvel para a Prefeitura do Rio. Quero que todos os prédios públicos tenham a preservação do espaço que a população necessita. O Mercadinho São José já foi uma referência no bairro de Laranjeiras. Não adianta o governo federal ter um monte de imóvel sem utilidade e ficar esperando ser invadido. Tenho certeza que esse será o primeiro de muitos convênios", disse Carlos Lupi.

A reforma do Mercadinho também tem o objetivo de impulsionar a economia carioca. De acordo com a Prefeitura do Rio, a cidade apresentou apenas um dígito de desemprego neste último trimestre.



"Quando vi a invasão no início do mês e que o mercadinho era do INSS, apresentei a ideia ao ministro e ao prefeito de revitalizarmos o local, gerando trabalho e renda na cidade e devolvendo o espaço para sua vocação. Estarmos juntos, governo federal e municipal, tem um simbolismo muito grande, de integração em prol da criação de novos empregos no Rio. A recuperação do Mercadinho vai ajudar nesta retomada da economia carioca que já avança, tendo apenas um dígito de desemprego neste último trimestre", pontuou o secretário Everton Gomes.



Mercado fará 80 anos em 2024



O Mercadinho São José completa 80 anos no próximo, tendo sido inaugurado em 31 de maio de 1944. Até então, o espaço funcionava como uma senzala e um celeiro de uma fazenda localizada no Parque Guinle, na época do Império.

Com a criação do Mercadinho por Getúlio Vargas, o local foi transformado para a comercialização de produtos provenientes de hortas, pomares e grajas. O intuito era abastecer a população com ofertas mais baratas durante a Segunda Guerra. Posteriormente, abrigou bares e restaurantes, se tornando um dos destinos preferidos de cariocas e turistas.



"Esse protocolo assinado é muito importante, principalmente para nossa economia local. Um espaço tombado, com uma importância histórica para o bairro de Laranjeiras. No início do mês, foi invadido, e a população reclama desse tempo todo em que o Mercadinho está fechado. Ter um espaço revitalizado, com vida, com bares e restaurantes, vai trazer mais segurança e girar a economia local. Ele vai funcionar como mais um espaço de entretenimento para toda a cidade", declarou o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle.