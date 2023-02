Rio terá esquema especial de trânsito para blocos de Carnaval - Pedro Ivo / Agência O Dia

Rio terá esquema especial de trânsito para blocos de CarnavalPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 23/02/2023 19:55 | Atualizado 23/02/2023 20:42

Rio - A cidade do Rio terá um esquema especial de trânsito para os desfiles de blocos que acontecerão entre esta sexta-feira (24) e domingo (26). De acordo com a CET-Rio, as interdições serão efetuas na área de concentração e, posteriormente, serão ampliadas gradativamente conforme o deslocamento dos foliões. A liberação se dará após a dispersão do público, condicionada ao término da limpeza das vias pela Comlurb.

A operação contará com a atuação de 155 pessoas por dia, sendo agentes da CET-Rio, Guarda Municipal e apoiadores de tráfego, 15 veículos operacionais e 28 motocicletas. As equipes trabalharão para ordenar os cruzamentos, orientar os pedestres, coibir o estacionamento irregulares e executar bloqueios de vias.

Além disso, reboques da CET-Rio também estarão posicionados para casos de acidente ou quebras de veículos nas rotas de desvio.

O Centro de Operação do Rio (COR) ficará responsável pelo monitoramento de todos os eventos com câmeras. Dessa forma, os técnicos da CET-Rio poderão implementar ajustes na programação dos semáforos com objetivo de garantir a fluidez do trânsito.

Confira as alterações

SEXTA-FEIRA (24/02)



- URUBU MALANDRO – Centro / Saúde



A concentração será às 17h no Largo São Francisco da Prainha. O desfile será das 18h às 22h. Para viabilizar o evento, será necessário interditar:



- Rua Sacadura Cabral, entre a Av. Venezuela e a Av. Barão de Tefé;

- Rua Tia Ciata, entre a Rua Sacadura Cabral e a Av. Venezuela;

- Avenida Venezuela, entre a Rua Barão de Tefé e a Praça Mauá



Desvios: os veículos procedentes da Via Binário do Porto com destino ao Centro, deverão seguir pela Avenida Barão de Tefé, Rua Camerino e Avenida Passos.





SÁBADO (25/02)



- BLOCO DA ANITTA (MEGABLOCO) – CENTRO



A concentração será às 7h na Avenida Presidente Antônio Carlos, nas imediações da Rua São José (próximo ao Terminal Menezes Cortes). O desfile terá início às 9h e seguirá pela avenida até as proximidades da Rua Araújo Porto Alegre, com término às 12h.

Os bloqueios de trânsito serão iniciados às 6h00, com os fechamentos da Rua Primeiro de Março e da Avenida Presidente Antônio Carlos, assim como as vias de acesso ao trecho. O desligamento do som do trio elétrico está previsto para ocorrer às 13h, onde se dará o início da dispersão do público e liberação das vias.

- Proibição de estacionamento: é importante destacar que várias vias do entorno terão o estacionamento proibido, não sendo recomendada a ida ao evento com veículo particular.

- Desvios: para aqueles que têm como destino o Centro, a recomendação é que priorizem a utilização dos trens da Supervia e do Metrô, já que esses modos de transporte não são diretamente impactados por fechamentos viários ou utilizem a rota pela Lapa (Rua Teixeira de Freitas e Avenida Mem de Sá).

- É recomendada a antecipação dos horários de deslocamentos, especialmente para aqueles que têm compromissos com horários marcados, como voos no Aeroporto Santos Dumont.



- MULHERES DE CHICO – Leme



O bloco se apresenta na Praça Almirante Júlio de Noronha, com início às 9h e término às 15h. Não estão previstas interdições, uma vez que não haverá desfile. No entanto, devido à grande quantidade de foliões se dirigindo ao local, poderá haver interferências no trânsito da Avenida Atlântica, no trecho entre a Avenida Princesa Isabel e a Praça.



- QUIZOMBA – Lapa



A concentração será às 11h na Rua dos Arcos, em frente ao Circo Voador e o desfile ocorrerá das 12h às 16h. Para viabilizar o desfile, Será necessário interditar:

-Avenida Mem de Sá, no trecho entre a Avenida República do Paraguai e a Rua do Lavradio;

-Rua do Riachuelo, no trecho entre a Rua do Lavradio e a Avenida Mem de Sá;

-Rua Teixeira de Freitas, no trecho entre a Avenida Mem de Sá e a Avenida Augusto Severo;

-Avenida Augusto Severo, no trecho entre o Largo da Glória e a Rua Teixeira de Freitas;

-Rua Joaquim Silva, no trecho entre a Rua da Lapa e a Avenida Augusto Severo;

-Travessa do Mosqueira, no trecho entre a Rua Joaquim Silva e a Rua da Lapa.



Desvios: os veículos procedentes da Rua do Riachuelo serão desviados para a Rua do Lavradio. Quando o bloco entrar na Rua Mem de Sá, os veículos procedentes da Rua Teixeira de Freitas com destino à Rua Mem de Sá, serão desviados para a Rua República do Paraguai, que terá a mão de direção invertida em uma das pistas, no trecho entre a Rua Teixeira de Freitas e a Rua Evaristo da Veiga. Com isso, o sentido Lapa interditado a partir da Rua da Carioca.



-BLOCO SEM SAÍDA - Botafogo

A concentração será às 14h na Rua General Severiano, em frente ao nº 76 e o desfile ocorrerá das 16h às 20h. Para viabilizar o desfile, Será necessário interditar:

-Rua General Severiano, no trecho entre Praça Ozanan e Av. Pasteur, durante a concentração;

-Avenida Venceslau Brás, de forma parcial, em uma faixa de rolamento;

-Av. Pasteur, de forma parcial, em meia pista de rolamento;

-Rua Bartolomeu Portela.



Proibição de estacionamento:

Das 18h do dia 24/02 (sexta-feira) às 22h de sábado (25/02):

-Rua General Severiano, ao longo do lado esquerdo do sentido do tráfego, no trecho entre o nº 30 e o nº 76;

-Rua Bartolomeu Portela, ao longo do bordo junto ás edificações de numeração ímpar.

- FLA MASTER - Barra



A concentração será às 9h na Avenida Lúcio Costa, pista da orla, em frente ao nº 3.800. O desfile acontece das 10h às 15h. Será necessário interditar:

-Avenida Lúcio Costa, sentido Joatinga, entre o retorno existente nas proximidades do nº 4.000 e a Av. Érico Veríssimo.

Desvios: os veículos procedentes da Avenida Lúcio Costa com destino à Praça São Perpétuo - Praça do Ó, deverão seguir: Avenida Lúcio Costa (sentido Recreio), Avenida Ayrton Senna, Avenida das Américas (acessando a pista Central, sentido São Conrado), Avenida Armando Lombardi (acessando a pista lateral, sentido Jd. Oceânico/praia), Rua Afonso de Taunay e Avenida Érico Veríssimo.



DOMINGO (26/02)



- MONOBLOCO (MEGABLOCO) - CENTRO

A concentração será às 7h na Av. Presidente Antônio Carlos, nas imediações da Rua São José (próximo ao Terminal Menezes Cortes). O desfile terá início às 9h e seguirá pela avenida até as proximidades da Rua Araújo Porto Alegre, com término às 12h.

Os bloqueios de trânsito serão iniciados às 6h00, com os fechamentos da Rua Primeiro de Março e da Avenida Presidente Antônio Carlos, assim como as vias de acesso ao trecho. O desligamento do som do trio elétrico está previsto para ocorrer às 13h, onde se dará o início da dispersão do público e liberação das vias.

- Proibição de estacionamento: é importante destacar que várias vias do entorno terão o estacionamento proibido, não sendo recomendada a ida ao evento com veículo particular.

- Desvios: para aqueles que têm como destino o Centro, a recomendação é que priorizem a utilização dos trens da Supervia e do Metrô, já que esses modos de transporte não são diretamente impactados por fechamentos viários ou utilizem a rota pela Lapa (Rua Teixeira de Freitas e Avenida Mem de Sá). Também é recomendada a antecipação dos horários de deslocamentos, especialmente para aqueles que têm compromissos com horários marcados, como voos no Aeroporto Santos Dumont.





- FOFOQUEIROS DE PLANTÃO - Jardim Botânico



A concentração será às 8h na Rua Jardim Botânico, altura da Rua Pacheco Leão e o desfile ocorrerá das 10h às 14h. Será necessário interditar a Rua Jardim Botânico, em ambos os sentidos, no trecho compreendido entre a Rua Pacheco Leão e a Praça Santos Dumont.

- Desvios: Os veículos provenientes da Gávea com destino a Botafogo deverão seguir a Rua Marquês de São Vicente, Rua Vice Governador Rubens Berardo, Avenida Padre Leonel Franca, Rua Mário Ribeiro, Avenida Borges de Medeiros, Av. Lineu de Paula Machado, Avenida Alexandre Ferreira, Rua Abelardo Lobo, Rua Humaitá.

Os veículos provenientes do Leblon com destino a Botafogo deverão seguir a Rua Mário Ribeiro, Avenida Borges de Medeiros, Avenida Lineu de Paula Machado, Avenida Alexandre Ferreira, Rua Abelardo Lobo, Rua Humaitá.

Os veículos provenientes de Botafogo com destino a Gávea deverão seguir a Rua Jardim Botânico, Rua General Garzon, Avenida Borges de Medeiros, Rua Mário Ribeiro.



-Proibição de estacionamento:

Das 18h do dia 25/02 (sábado) às 14h de domingo (26/02):

-Rua Pacheco Leão, entre a Rua Visconde de Carandaí e a Rua Jardim Botânico;

-Avenida Bartolomeu Mitre, entre a Avenida Visconde de Albuquerque e a Praça Santos Dumont.

RECOMENDAÇÕES

- Utilizar os transportes públicos como ônibus e metrô;

- Respeitar os locais e horários de proibição de estacionamento;

- Sempre que possível, evitar circular de carros pelas regiões onde ocorrerão os desfiles.