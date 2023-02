Um dos registros de Roberto mostra um raio "conectando" a estátua a uma das antenas do Sumaré - Roberto Cosseff

Um dos registros de Roberto mostra um raio "conectando" a estátua a uma das antenas do SumaréRoberto Cosseff

Publicado 23/02/2023 13:21 | Atualizado 23/02/2023 16:02





Um dos registros de Roberto mostra um raio “conectando” a estátua a uma das antenas do Sumaré. Já Victor pegou uma “descarga em X”.



. Na ocasião, todo o sistema de iluminação e internet do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor ficou danificado, incluindo a queima das luzes que iluminam o monumento e a capela, que fica na base da estátua.



Desta vez, no entanto, não houve estragos. Segundo o Padre Omar, reitor do Santuário, não houve nenhuma alteração e o sistema está suportando bem. “Esses raios acontecem normalmente nas chuvas de verão e tem paraíso nos braços, na cabeça e em todo o Cristo”, explicou.



Forças da Natureza



O fotógrafo Robert Cosseff contou que sempre gostou de fotografar forças da natureza, como tempestades, nuvens e raios. “Sempre deixo a câmera pronta com bateria carregada e cartão de memória vazio e nessa época do ano de verão, que ocorrem muitas tempestades, fico sempre de olho na previsão do tempo e nas imagens de satélite”, contou. Rio - Raios que caíram no Cristo Redentor voltaram a ser clicados por fotógrafos durante a tempestade da última terça-feira (21). As impressionantes imagens foram feitas por Roberto Cosseff e Vitor Marigo que conseguiram captar as descargas elétricas que atingiram o monumento considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo.Um dos registros de Roberto mostra um raio “conectando” a estátua a uma das antenas do Sumaré. Já Victor pegou uma “descarga em X”. O último registro de um raio atingindo um Cristo havia sido realizado no dia 10 de fevereiro pelo fotógrafo Fernando Braga . Na ocasião, todo o sistema de iluminação e internet do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor ficou danificado, incluindo a queima das luzes que iluminam o monumento e a capela, que fica na base da estátua.Desta vez, no entanto, não houve estragos. Segundo o Padre Omar, reitor do Santuário, não houve nenhuma alteração e o sistema está suportando bem. “Esses raios acontecem normalmente nas chuvas de verão e tem paraíso nos braços, na cabeça e em todo o Cristo”, explicou.O fotógrafo Robert Cosseff contou que sempre gostou de fotografar forças da natureza, como tempestades, nuvens e raios. “Sempre deixo a câmera pronta com bateria carregada e cartão de memória vazio e nessa época do ano de verão, que ocorrem muitas tempestades, fico sempre de olho na previsão do tempo e nas imagens de satélite”, contou.

fotogaleria

Robert explicou ainda que na última terça (23) registrou mais de 1300 fotos para conseguir registrar o momento exato dos raios.



“Nesse dia em particular, vi que se aproximava uma mega tempestade. Porém só tive tempo de chegar em casa, pegar a câmera e o tripé e correr para a cobertura do prédio. Posicionei a câmera de forma protegida e fiz mais de 1300 fotos no total. Dessas, eu consegui ao menos 15 fotos muito boas dos raios em cima do Cristo e do Sumaré”, contou. Robert explicou ainda que na última terça (23) registrou mais de 1300 fotos para conseguir registrar o momento exato dos raios.“Nesse dia em particular, vi que se aproximava uma mega tempestade. Porém só tive tempo de chegar em casa, pegar a câmera e o tripé e correr para a cobertura do prédio. Posicionei a câmera de forma protegida e fiz mais de 1300 fotos no total. Dessas, eu consegui ao menos 15 fotos muito boas dos raios em cima do Cristo e do Sumaré”, contou.

Raios no mesmo lugar

O fotógrafo Vitor Marigo contou que conseguiu registrar dois raios na mesma noite. "Quem disse que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar?", brincou. Segundo ele, a primeira foto foi feita às 22h29, e a segunda às 22h19.

Vitor contou ainda que está trabalhando em um livro sobre o Parque Nacional da Tijuca, como projeto pessoal, e queria muito uma foto como essa, e finalmente conseguiu.

"Eu moro em Laranjeiras, tenho vista do Cristo da minha varanda e eu já tinha tentado em outras ocasiões, só que nunca tinha pegado o raio batendo no monumento, já tinha pegado raios passando por trás, mas batendo foi a primeira vez. E eu confesso que achei que nem fosse conseguir, porque a pouco tempo o fotografo Fernando Braga fez uma foto do raio batendo na cabeça do Cristo, então eu pensei que isso não acontecia toda hora, mas resolvi tentar, e peguei duas fotos do raio batendo na mão e fiquei muito feliz. Agora já tenho essa foto, e eu queria muito uma foto legal assim de tempestade para o livro e finalmente consegui", relatou.