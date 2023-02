Noite de chuva forte e muitos raios no Rio, rendeu uma foto que viralizou o mundo - Reprodução / Fernando Braga

Noite de chuva forte e muitos raios no Rio, rendeu uma foto que viralizou o mundo Reprodução / Fernando Braga

Publicado 13/02/2023 12:11

Rio - Um registro da hora exata em que o Cristo Redentor é atingido por um raio repercutiu nas redes sociais nos últimos dias. A impressionante imagem foi feita pelo fotógrafo Fernando Braga, na noite da última sexta-feira (10), após forte tempestade que atingiu a capital fluminense. Na ocasião, diversos raios atingiram o monumento que é considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, causando avarias técnicas.

Todo o sistema de iluminação e internet do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor ficou danificado, incluindo a queima das luzes que iluminam o monumento e a capela, que fica na base da estátua. Após o temporal, foi registrada uma forte descarga atmosférica no topo do Cristo Redentor e uma equipe, incluindo alpinistas, fez uma avaliação que não constatou nenhum dano estrutural no monumento.

O olhar do fotógrafo Fernando Braga

Em entrevista para o DIA, o autor da imagem que viralizou o mundo disse que percebeu que havia ocorrido um problema na iluminação do Cristo. "Logo que eu tirei a foto, vi que havia dado algum problema na iluminação e isso salvou o detalhamento da imagem", disse o fotógrafo.

"As configurações que eu estava usando na máquina e a junção da iluminação do raio com a do Cristo, causaria uma explosão de luz e o monumento não ficaria tão detalhado na foto", explicou Fernando Braga.

O fotógrafo tenta registrar esse momento há mais de um ano. "Eu tirei essa foto de casa, estou a 4 Km do Cristo e fiquei cerca de 3 horas para capturar", ressaltou. Fernando tirou mais de 500 fotos com uma câmera Nikon D800 do seu pai, que também era fotógrafo.

O sistema de para-raios do Cristo Redentor

Em 2015, foi diagnosticado que o sistema de proteção contra raios instalado no Cristo não garantia integridade total. A adequação foi realizada em 2021, com a instalação de uma nova coroa para-raio com dimensão quatro vezes maior que a antiga.

“Nosso símbolo maior, atingido por fortes descargas elétricas, mostrou-se resistente mais uma vez. De forma recorrente é atingido por todo tipo de intempéries climáticas, mas permanece iluminando o céu, resiliente, acolhedor e solidário como cada brasileiro”, afirmou o reitor do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, Padre Omar.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini