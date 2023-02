No bairro 25 de Agosto, em Duque de Caxias, moradores sofrem com a falta de abastecimento - Reprodução

Publicado 13/02/2023 10:22 | Atualizado 13/02/2023 12:10

Rio - Moradores de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, reclamam da falta de água em algumas regiões do município desde dezembro do ano passado. Nas redes sociais, moradores de bairros como 25 de Agosto e Olavo Bilac alegam que o problema passou a acontecer após a concessionária Águas do Rio assumir a distribuição no local.

"Moro na rua José Joaquim da Rocha, bairro 25 de agosto em Duque de Caxias e desde que a Águas do Rio assumiu o serviço, a maior parte do tempo, não temos água. Nesta semana, por exemplo, não vai água desde domingo passado. Serviço vergonhoso. E detalhe o valor da conta dobrou", reclamou uma internauta.

Também por meio das redes, a Águas do Rio publicou que uma manutenção programada seria realizada no último domingo (12), no sistema que abastece partes de São João de Meriti e Duque de Caxias, das 8h às 20h. Por conta disso, o abastecimento foi comprometido mais uma vez.

De acordo com a empresa, os bairros afetados foram Parque Lafaiete, Lagunas e Dourados, Engenho do Porto, Prainha e Bar dos Cavaleiros. Na publicação, internautas deixaram inúmeras reclamações sobre o serviço prestado pela empresa.

"Nenhuma surpresa, estou há uma semana sem água", disse um deles sobre o problema no abastecimento por conta da manutenção.

"Mal chegou, e já vamos ficar sem novamente. O pior é um aviso de 24h de antecedência que não dá nem para a pessoa tentar encher as caixas. Um calor absurdo nessa cidade, n se tem água mas a conta alta está em dia", publicou outro.

"Aqui já está interrompido e nem é domingo. Que tanta manutenção é essa? Ficamos dias sem água essa semana e agora vamos ficar novamente? E sempre avisam em cima da hora. Falta de respeito!", questionou um usuário.

Além de Duque de Caxias, moradores de outras cidades da Baixada também utilizaram as redes sociais para fazer reclamações sobre o serviço prestado pela concessionária. Em Belford Roxo, foi relatado que o abastecimento foi cortado desde a última sexta-feira (10) sem aviso prévio.

"Estamos sem água desde de sexta aqui no Centro de Belford Roxo. Eles não avisam nada, simplesmente nos deixam sem água. Agora se você atrasa o pagamento, vem com ordem de corte na sua residência", contou uma.

"Depois que a Águas do Rio assumiu, a água sumiu... Belford Roxo vive sem água", relatou outro.

Uma das internautas alegou que tem um filho com deficiência em casa e, por conta disso, está tendo que ter gastos maiores para comprar água e ainda pagar a conta enviada pela empresa, mesmo sem ter abastecimento correto.

"Já não tenho mais nada em casa, com duas crianças, uma delas com necessidades especiais, tendo que comprar água. Não é primeira nem a segunda vez que eles fazem isso. Não comunicam nada, uma vergonha", desabafou.

A Águas do Rio informou que enviou equipes operacionais para restabelecer o fornecimento de água tratada para a região, e o sistema já está sendo normalizado de forma gradativa. Nos últimos dias, o abastecimento ficou prejudicado devido a turbidez da água, que provocou a redução da produção de água da ETA Guandu, operada pela Cedae. A região tem problemas históricos de abastecimento e a concessionária realizou estudos para melhoria do serviço na região. Uma bomba está em fase de implantação no bairro 25 de Agosto, que atenderá aos moradores da localidade.