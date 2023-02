Vacinação de crianças com idade de 6 meses a 4 anos de idade começou nesta segunda-feira - Reginaldo Pimenta

Publicado 13/02/2023 10:31

Rio - A cidade do Rio deu início, na manhã desta segunda-feira (13), a vacinação geral de crianças de seis meses a 4 anos contra a covid-19. Pais e responsáveis já podem procurar pelas doses da Pfizer Baby nos Centros Municipais de Saúde (CMS) e Clínicas da Família para atualizar a caderneta dos pequenos. O município já estava aplicando o imunizante na mesma faixa etária, mas exclusivamente para pessoas com comorbidades.

Na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) chegou a interromper a aplicação para o grupo de risco, mas com a chegada de 64 mil doses da Pfizer Baby, a vacinação foi retomada na última quinta-feira (9). A pasta espera aumentar o número de crianças protegidas contra a covid-19 que, atualmente, é considerado muito baixo. Apenas 7,8% entre a faixa etária de seis meses a 4 anos recebeu o imunizante, o que representa 27.835 crianças.

A baixa cobertura também é preocupante entre os pequenos de 4 a 11 anos, já que somente 29.454 receberam a primeira dose da vacina contra a doença, o que representa 8,4% do grupo. De acordo com a SMS, 295.971 meninos e meninas com essas idades ainda não receberam o imunizante, o equivalente a 83,8% da faixa etária. Pais e responsáveis podem procurar a unidade de saúde mais próxima por meio do site prefeitura.rio/ondeseratendido para levarem as crianças para se vacinar.