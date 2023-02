O corpo da vítima foi descoberto enterrado no quintal apenas no sábado, quando vizinhos suspeitaram do caso e o denunciaram aos policiais - Rede Social

Publicado 13/02/2023 10:38 | Atualizado 13/02/2023 12:47

Rio - Uma mulher, identificada como Pâmela Gonçalves de Lima, 30 anos, foi esfaqueada pelo companheiro e teve o corpo enterrado no quintal de casa em Guaratiba, na Zona Oeste, na última quinta-feira (9). O autor foi preso em flagrante, nosábado (11), e vai responder pelos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual.



O corpo da vítima foi descoberto enterrado no quintal, no mesmo dia da prisão do agressor, quando vizinhos suspeitaram do caso e o denunciaram aos policiais. Na delegacia, André Luiz confessou o crime.



De acordo com relatos nas redes sociais, Pamela trabalhava como diarista e era mãe de uma menina de 8 anos, que presenciou a briga do casal antes da morte. Segundo familiares da vítima, eles estavam juntos desde 2015, entre idas e vindas, em um relacionamento conturbado. Amigos contaram que a vítima era agredida por André Luiz.



O pai de Pamela esteve no Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio, para fazer a liberação do corpo da filha e contou ao 'G1' que a aconselhava a largar o companheiro.



"Sempre pedi para ela ir morar comigo em Tinguá, queria dar uma parte do quintal, mas ela não quis. Ela dizia: ‘Pai, eu vou vencer, vou conseguir sozinha. Eu não quero’. Não justifica a morte dela, mas ela não ouviu meu conselho. Um vizinho ouviu a briga. Na madrugada, ele o viu cavando um buraco no quintal e chamou a polícia”, contou Júlio César de Lima.



O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).