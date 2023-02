As inscrições são realizadas de terça a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 16h30 - Rede Social

Publicado 23/02/2023 13:42

Rio - A Vila Olímpica Jornalista Ary de Carvalho, na Vila Kennedy, abriu mais de mil vagas para prática esportiva. As inscrições iniciam nesta quinta-feira (23) na secretaria do local. Todas as aulas são gratuitas e há muitas modalidades disponíveis. Cada pessoa pode se inscrever em até três atividades. A faixa etária das modalidades é a partir dos 5 anos.

“É uma oportunidade incrível para quem deseja praticar atividade física. Estamos trabalhando para ampliar cada vez mais o número de vagas nas Vilas Olímpicas, levando o esporte para toda a população”, afirmou o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder.

Há vagas para aerobox, atletismo, ballet, ballet power, basquete, capoeira, funcional, futsal, ginástica, ginástica rítmica, hidroginástica, jiu-jitsu, karatê, natação, pilates de solo, pilates funcional, ritbox, step, street dance, tabata e taekwondo, além de atividades para PCDs.

As inscrições são realizadas de terça a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 16h30. Elas seguem até que sejam preenchidas todas as vagas ofertadas em cada modalidade.

Os documentos necessários para os maiores de 18 são cópias da identidade, CPF, comprovante de residência. Quem fizer uso de remédio contínuo precisa apresentar atestado médico. Os menores de idade devem levar cópias da identidade do aluno, RG e CPF do responsável, do comprovante de residência e documento de matrícula escolar. Somente pai, mãe, avós ou irmão maior de idade poderão fazer a inscrição de menores.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo Whatsapp (21) 99784-2825. A Vila Olímpica Jornalista Ary de Carvalho fica na R. Paulino do Sacramento, s/nº - Vila Kennedy.