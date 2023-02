Salvamento sendo realizado por um helicóptero do Bombeiro, na praia de Maricá - Reprodução / Defesa Civil de Maricá

Salvamento sendo realizado por um helicóptero do Bombeiro, na praia de Maricá Reprodução / Defesa Civil de Maricá

Publicado 23/02/2023 13:27

Rio - Este fim de Carnaval foi marcado por cinco mortes por afogamento no município de Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Na manhã de quarta-feira (22), Magna Inácio, de 45 anos e Roberto da Conceição, de 50 anos, morreram na praia do Recanto, em Itaipuaçu. Na terça-feira (21), três homens morreram afogados nas praias de Maricá, mas um deles ainda não teve a identidade revelada.

Segundo relatos sobre a ocorrência da última terça-feira (21) , Jhonatan, de 23 anos, entrou no mar revolto da praia da Restinga e não conseguiu voltar pra margem. Foi quando José, de 72 anos, entrou na água para salvá-lo, mas também se afogou. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o idoso chegou ao Hospital Municipal Miguel Couto em óbito. Jhonata foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Santa Rita, em Itaipuaçu, mas também chegou ao hospital sem vida.

Já na praia do Recanto, também não terça-feira (21), um homem de 33 anos, que não teve o nome revelado, foi resgatado do mar já sem vida.

Desde domingo (19), estão sendo emitidos alertas de mar agitado e orientações para que banhistas respeitem as sinalizações de perigo nas praias de Maricá. Agentes da Secretaria de Proteção e Defesa Civil realizaram cerca de 70 salvamentos nas praias da cidade na terça-feira (21) e, segundo a prefeitura do município, a maioria das pessoas resgatadas tem idades entre 13 e 20 anos e são do sexo masculino.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini