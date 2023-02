Tempo chuvoso permanecerá durante todo o fim de semana no Rio - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 23/02/2023 13:34

Rio – O município do Rio tem previsão de chuva moderada a forte para esta quinta-feira (23), com pancadas isoladas, acompanhadas por raios, podendo atingir a cidade nos períodos da tarde e noite. O tempo deve ser nublado, com temperatura máxima de 33º C e mínima esperada de 22º C. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a previsão de tempo chuvoso se mantém até a segunda-feira (27).

Na sexta-feira (24) e no sábado (25), pancadas rápidas de chuva moderada a forte são esperadas a partir do período da tarde, com temperatura máxima prevista de 35º C e 36º C respectivamente. A mínima esperada é de 20º C para ambos os dias, que devem ter céu parcialmente nublado a nublado.

Já no domingo (26), a aproximação de uma frente fria pelo oceano manterá as condições ruins. A partir do fim da tarde, o município pode ser atingido por chuva de intensidade moderada a forte, acompanhada por raios. Apesar da chuva, a temperatura deve subir, com máximo esperada de 38º C e mínima de 21º C.

Por fim, na segunda-feira, último dia com previsão divulgada, a passagem da frente fria pelo oceano manterá o tempo instável, com aumento da nebulosidade – a previsão é de que o céu esteja nublado a encoberto. As pancadas de chuva moderada a forte devem seguir atingindo o Rio no dia, mas raios não são esperados. A temperatura máxima para a data é de 37º C e a mínima de 22º C.