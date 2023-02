Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus participaram do evento - Wallace Lima

Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus participaram do eventoWallace Lima

Publicado 23/02/2023 12:35 | Atualizado 23/02/2023 13:21

Rio – O Instituto Nacional de Câncer (Inca) realizou, na manhã desta quinta-feira (23), aos pés do Cristo Redentor, um evento para marcar o encerramento da sua campanha Bloco da Solidariedade, que teve como objetivo reforçar o estoque de sangue e plaquetas – prejudicado durante o período do Carnaval.

A bailarina Ana Botafogo e o coreógrafo Carlinhos de Jesus, padrinhos da iniciativa, falaram sobre a importância das doações. “Nesse período pós-Carnaval o banco de sangue do Inca chega a zero no seu estoque. Nós precisamos da ajuda de todos para melhorar essa situação. Doem sangue, doar é um gesto de amor”, disse Ana.

O evento também contou com a presença de Padre Omar, reitor do Santuário do Cristo Redentor, rezou o Pai Nosso com o público. Para marcar ainda mais o encerramento, os padrinhos da campanha subiram nos braços do principal cartão-postal do Rio, que será iluminado em vermelho em referência à cor do sangue.

Desde 2005, o Bloco da Solidariedade é responsável por garantir o abastecimento dos estoques durante o Carnaval. A iniciativa resulta em aumento de aproximadamente 45% no número de bolsas coletadas em relação à semana que antecede a campanha. Em 2019, foram obtidas mais de 640 doações graças à mobilização.

"Os feriados prolongados sempre acarretam baixa significativa nas doações, tanto durante o feriado, quando não temos coleta, quanto logo após o Carnaval, quando começamos do zero os trabalhos, principalmente em relação à doação de plaquetas, que têm vida útil de apenas cinco dias", explicou Iara Motta, chefe do Serviço de Hemoterapia do Inca.

Doar sangue é seguro e qualquer pessoa com boas condições de saúde, entre 16 e 69 anos e pesando mais de 50 kg, pode ser doadora. O interessado não deve estar em jejum, mas precisa evitar alimentos gordurosos três horas antes da doação. Os voluntários devem apresentar documento com foto, e menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. No caso das doações de plaquetas, é necessário agendamento prévio através de contato telefônico.



O Banco de Sangue do Inca fica na Praça Cruz Vermelha, 23, 2º andar, na Praça da Cruz Vermelha. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 14h30, e aos sábados, das 8h às 12h. Mais informações pelos telefones 3207-1021 e 3207-1580.