PMs atuaram nos mega blocos no Centro do RioDivulgação/Polícia Militar

Publicado 23/02/2023 10:31

Rio - A Polícia Militar realizou 407 prisões e apreendeu 60 armas de fogo durante o Carnaval em todo o Rio de Janeiro. Entre a última sexta-feira (17) e a manhã de quarta-feira (22), 461 pessoas foram levadas para delegacias do estado, das quais 43 tinham mandados de prisão em aberto. Outros 54 adolescentes foram detidos. As equipes encontraram cinco fuzis, 32 pistolas, 19 revólveres e quatro espingardas, além de 11 granadas.

Segundo a PM, durante as revistas de acesso aos mega blocas no Centro do Rio, foram apreendidos mais de 190 objetos que poderiam ser utilizados na prática de crimes ou em brigas. Ao todo, a corporação montou 24 pontos de bloqueio e revista, em que os foliões foram abordados com uso de detectores de metais nos principais acessos às vias em que foram realizadas as apresentações. Já na Marquês de Sapucaí, nos quatro dias de desfiles, foram 19, entre tesouras e canivetes.

Durante o período de Carnaval, a Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida esteve nos principais eventos nos municípios fluminenses atuando na campanha contra o assédio sexual "Não é Não! Respeite a decisão". A Operação Praia permaneceu nas praias que recebem maior número de frequentadores na Região Metropolitana e na Região Litorânea de Niterói. Foram montados pontos de revista com detectores de metais para quem acessou as praias nas estações do metrô de Antero de Quental, Nossa Senhora da Paz, General Osório, Siqueira Campos, Cantagalo e Cardeal Arcoverde.

Rodovias fluminenses

Segundo dados do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), houve queda de 45,5% no total de pessoas mortas em acidentes de trânsito nas estradas do Rio, no comparativo entre os Carnavais de 2022 e 2023. O levantamento apontou ainda a redução de 10% no número de acidentes com vítimas, com 56 registros neste ano, contra 63 do ano passado.