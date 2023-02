Câmeras flagraram o momento em que o suspeito puxa o cachorro pelo espaço entre as grades do portão - Reprodução

Publicado 22/02/2023 14:55 | Atualizado 22/02/2023 15:18

Rio - Uma família teve o cachorro de estimação furtado por um homem, em Botafogo, Zona Sul do Rio, na manhã da segunda-feira (20) de carnaval. A ação foi registrada por uma câmera de segurança do prédio onde moram os tutores de Tobi, da raça yorkshire, que até o momento não foi encontrado.



Nas imagens é possível ver a ação do suspeito, que se aproveitou do momento em que o cachorro estava na área comum do prédio. Ele se aproximou do portão, abaixou-se, puxou Tobi pelo espaço entre as grades do portão e seguiu andando com o cão nos braços.

Suspeito é flagrado furtando cachorro de uma família em Botafogo, Zona Sul do Rio. #ODia

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/ZHd0PgWZq7 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 22, 2023

De acordo com relatos de testemunhas, o ladrão seria um morador de rua e teria entregado o animal a um motociclista na Rua São Clemente.

Segundo Felipe, de 22 anos, tutor de Tobi, o caso aconteceu em um momento de descuido, quando o cãozinho estava solto próximo ao portão do prédio e ninguém imaginava que ele estivesse correndo perigo.



"O Tobi estava na parte de baixo do prédio e, em um momento de desatenção, passou um rapaz e o levou. Esse homem já foi identificado, no (morro) Dona Marta, mas ele já não estava com nosso cachorro. Segundo ele, o Tobi foi vendido a outra pessoa, na Rua São Clemente", disse.



O rapaz e a família fazem um apelo para localizar o cãozinho, que é idoso e tem problemas de saúde, já qie precisa fazer uso contínuo de um medicamento.



"O Tobi já tem certa idade, é um idoso, de 12 para 13 anos, então tem problemas de saúde e precisa tomar diariamente um remédio chamado CondroPlex, um remédio que tem colágeno para impedir que a traqueia dele se feche. Isso é um problema recorrente em cachorros dessa raça, a traqueia vai fechando com o tempo, afetando a respiração. Por isso, ele precisa da medicação diariamente", explicou.



Felipe, que é 'pai' de Tobi desde os 13 anos, disse que a angústia de não saber o que pode acontecer com o animal roubado tem tirado o sono da família.



"Estamos todos muito mal, desesperados, angustiados, sem saber o que aconteceu, o que pode estar acontecendo, onde ele está, com quem ele está, se ele está sendo bem cuidado, se pode ter tido um ataque, algum problema de respiração. Então estamos todos completamente desesperados, correndo atrás de imagens de câmeras e outras pistas", afirmou.



"É até difícil falar sem se emocionar. Quem tem um bichinho sabe que é como se fosse um membro da família, então, literalmente perdemos alguém que estava aqui todos os dias com a gente e é extremamente difícil ver a casa vazia, sem ele no dia a dia", desabafou.



O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo). Procurada, a Polícia Civil não se manifestou sobre as investigações.