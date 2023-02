Vítima de tentativa de feminicídio permanece internada no Hospital Estadual Azevedo Lima - Reprodução

Publicado 22/02/2023 13:53 | Atualizado 22/02/2023 13:56

Rio - Internada em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em Niterói, a vítima de uma tentativa de feminicídio pelo próprio companheiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, vinha se queixando das agressões para a dona do restaurante onde trabalhava. Grávida de 30 semanas, a mulher sofreu uma lesão profunda no abdômen e sua filha nasceu prematura. Aristides José de Britto Júnior foi preso na segunda-feira (20), dentro da unidade de saúde, e passa por audiência de custódia na tarde desta quarta-feira (22).

De acordo com as investigações, a vítima trabalhava no estabelecimeto há quatro meses e, desde então, relatava à chefe que vinha sofrendo violência por parte do companheiro. A última vez em que ela apareceu para trabalhar foi em 4 de fevereiro e no dia 9 do mesmo mês, uma outra funcionária do estabelecimento recebeu uma mensagem de Aristides, contando que havia agredido a mulher. Entretanto, em depoimento à Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de São Gonçalo, o homem negou as acusações.

No dia 10, a patroa recebeu uma mensagem da própria mulher com o pedido de uma transferência de R$ 100 por meio de PIX e, no dia seguinte, o homem a informou que a companheira estava internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do HEAL por conta de fortes dores abdominais. Até 18 de fevereiro, o homem e a dona do restaurante mantiveram contato pelo telefone da vítima para passar informações sobre o quadro de saúde dela e para pedir dinheiro.

A patroa da mulher, então, decidiu ir até a unidade de saúde, onde descobriu que ela havia dado entrada com intensa dor abdominal, por conta de uma lesão profunda no abdomem, que perfurou o intestino da vítima. Ela procurou a Deam de São Gonçalo para denunciar o caso e, após diligências, os agentes foram informados pela equipe médica que a vítima havia sofrido uma lesão compatível com objeto perfurante e que está respirando com ajuda de aparelhos.

Por conta dos ferimentos, a bebê da vítima nasceu prematura e ficou internada em estado grave no Azevedo Lima até o útimo dia 15, quando foi transferida para a Natocare, no Hospital do Ingá. Não há informações sobre o atual quadro da recém-nascida. A especializada pediu a prisão temporária do homem, que foi acatada pelo Plantão Judiciário na segunda-feira. As investigações continuam e ainda pretendem ouvir a mãe e uma amiga da mulher.