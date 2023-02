O caso está sendo investigado pela 32ªDP (Taquara) - Google Street View

Publicado 22/02/2023 15:36

Rio - A Polícia Civil investiga uma denúncia em que uma criança, de 12 anos, foi assediada dentro de um mercado na Taquara, na Zona Oeste do Rio, na última segunda-feira (20). Segundo a família, um homem de aproximadamente 50 anos teria apertado a bunda da menina.



O tio da criança, o influenciador Eduardo Victor, 22 anos, conhecido como Dudu, informou que a sobrinha estava na seção de cereal quando foi assediada. O caso ocorreu no Rede Supermarket, e ele acusa os funcionários de não prestarem suporte a família.



“Na hora minha sobrinha reagiu, porque a gente sempre ensinou que se alguém fizesse alguma coisa com ela era pra reagir, e ela seguiu a recomendação. Nisso minha madrasta começou a gritar com o cara, e ele se fazendo de bobo, falando que não fez nada, só que duas senhoras confirmaram e falaram que ele apertou a bunda dela sim, aí ele mudou a versão e falou que foi sem querer. Depois disso minha madrasta começou a fazer um escândalo, gritar, falando que isso era um absurdo, que ele era pedófilo, e os funcionários olhando e sendo omissos, ela chamou uma funcionária e pediu pra chamar a polícia, mas aí a funcionária olhou pra cara dela e depois saiu andando”, contou.



Segundo Eduardo, a madrasta foi à delegacia mesmo após não receber nenhum suporte do supermercado. Ele conta ainda que depois foi ao estabelecimento para filmar a situação e contar o caso nas redes sociais para mostrar o tamanho do descaso e absurdo.



“Minha madrasta falou que só ia sair de lá quando o pai da menina chegasse, nesse meio tempo minha irmã chegou, o gerente falou que não podia fazer nada, e que elas tinham que ir pra delegacia, e ela falando que eles eram coniventes. O mercado foi completamente omisso, registramos o B.O e estou muito chateado até agora, porque a gente se sente impotente e eu fico me questionando, se elas fossem brancas será que teriam o mesmo tratamento? Porque quando cheguei no mercado só pra registrar e postar na internet, ele estava funcionando normalmente, três funcionários comentando o ocorrido de que não podiam fazer nada. Me senti completamente desamparado, violaram minha sobrinha, uma criança e ninguém fez nada, sabe?”, desabafou.



O influenciador comentou ainda sobre a sensação de impotência e que espera por Justiça.

“Parecia que a gente estava alucinado, porque estavam tratando minha família como doidos. Porque elas estão fazendo um escândalo, por motivos óbvios, e todo mundo mandando nos acalmar. Um assediador saiu pela porta da frente, sabe? Depois de violar uma criança”, lamentou.



Ainda segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) como importunação sexual. Diligências estão em andamento em busca de imagens para identificar o autor.

Procurado, o Supermarket negou as acusações e informou que a família foi orientada por funcionários. "Assim que foi comunicada sobre o que havia acontecido, a equipe da loja recebeu a responsável que acompanhava a vítima e a orientou a procurar a polícia, para registrar a ocorrência. O Supermarket repudia qualquer forma de violência e segue à disposição das autoridades competentes para ajudar no que for possível para a elucidação do caso", disse em nota.