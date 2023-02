Cariocas usam guarda-chuvas e capas para se proteger do mau tempo - Pedro Ivo / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 22/02/2023 15:28 | Atualizado 22/02/2023 16:36

Rio - O Rio de Janeiro apresentou, em fevereiro, um aumento de 66% no volume de chuva em relação à média do acumulado do mês, que é de 120mm. Entre os dias 1º e 22, o Alerta Rio registrou 200mm na cidade, o que corresponde a 200 litros por metro quadrado.

"A atuação dos sistemas típicos de verão (áreas de instabilidades, passagens de frentes frias e formação de sistemas de baixa pressão no litoral do estado do Rio de Janeiro), associadas ao calor e a alta disponibilidade de umidade, típica desse período, intensificam as pancadas de chuva sobre a cidade do Rio de Janeiro, originando tais acumulados acima da média", disse o meteorologista do Alerta Rio, Anselmo Pontes.

No dia 8, as fortes chuvas causaram seis mortes e diversos estragos no Estado do Rio . Na capital, uma menina de apenas 2 anos e um idoso de 81 anos morreram após desabamentos. As outras mortes aconteceram nos municípios de São Gonçalo e Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

A previsão indica mais aguaceiro nesta quarta-feira (22). O dia terá céu parcialmente nublado e um temporal de intensidade moderada a forte no período da tarde.

O Alerta Rio foi criado em 1996 e, desde então, emite boletins de alertas aos órgãos da Prefeitura do Rio envolvidos na mitigação dos danos causados por temporais. O sistema conta com um radar meteorológico para monitorar os núcleos de chuva.