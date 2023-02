Ministro Flávio Dino disse que investigações identificaram os primeiros financiadores dos atos terroristas - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 22/02/2023 16:19 | Atualizado 22/02/2023 20:12

Rio – O Ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino determinou, nesta quarta-feira (22), a instauração de um novo inquérito da Polícia Federal (PF) para investigar as mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes, ocorridas em 2018.

Com a decisão, as apurações dos assassinatos da vereadora do Rio de Janeiro e do motorista que conduzia o carro no momento do crime são ampliadas e têm contribuição a nível nacional.

Em portaria do Setor de Inteligência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, Dino afirma que "considerando que a norma contida no artigo 144 indica que é atribuição desta Polícia Federal apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União [...], assim como infrações cujas práticas tenham repercussão interestadual ou internacional [...], resolve Instaurar Inquérito Policial para apurar todas as circunstâncias que envolveram a prática do crime previsto no artigo 122".

Em 2 de janeiro, quando tomou posse, Dino já havia sinalizado em seu discurso que atuaria para desvendar o assassinato da parlamentar do Psol e do motorista. "Nós saberemos quem matou e quem mandou matar Marielle Franco", afirmou o ministro à época.

O sargento da PM reformado Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio de Queiroz foram presos em março de 2019 acusados de participação nos assassinatos e respondem por homicídio triplamente qualificado e também por tentativa de assassinato de uma assessora de Marielle, que estava no carro e sobreviveu. Ronnie Lessa foi apontado como o autor dos disparos, enquanto o militar da corporação expulso dirigia o Cobalt usado na perseguição e ataque.

As prisões, feitas pela Operação Lume, do Ministério Público e a Polícia Civil, ocorreram dois dias antes dos crimes completarem um ano.

O DIA publicou que os dois homens eram servidores da ativa e excluídos ligados à Segurança Pública do Rio e também ao chamado Escritório do Crime. Em janeiro de 2019,publicou que os dois homens eram servidores da ativa e excluídos ligados à Segurança Pública do Rio e também ao chamado Escritório do Crime. Ronnie foi preso em casa , em um condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde o presidente Jair Bolsonaro morava antes de se tornar presidente e se mudar para Brasília. O ex-PM Elcio Vieira de Queiroz também foi capturado em sua residência, no Engenho de Dentro, na Zona Norte.