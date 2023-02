Equipe da Operação Lapa Presente foi acionada para investigar o caso - Divulgação

Publicado 22/02/2023 16:41 | Atualizado 22/02/2023 17:18

Rio - Agentes da Operação Lapa Presente apreenderam, na madrugada desta quarta-feira (22), um revólver 9mm, munições, um taco de beisebol, um soco inglês, dois radiotransmissores, além de diversas armas brancas com dois homens que estavam ameaçando vendedores ambulantes no bairro da região central do Rio. A confusão começou depois que um dos ambulantes esbarrou no veículo do homem que estava armado.

Os policiais foram acionados por populares na Avenida Mem de Sá, que informaram sobre o tumulto iniciado na Rua do Lavradio. Diante disso, os agentes foram até o local e encontraram a dupla que portava a arma de fogo e uma série de armas brancas, além de 15 munições.

O homem que portava o revólver, dono do carro, já tinha anotação criminal por lesão corporal e foi autuado por porte de arma de fogo de uso restrito na 5ª DP (Mem de Sá). Já contra o outro foi registrada anotação por porte de arma branca.