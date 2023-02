Contra Michele constava um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP) - Divulgação

Publicado 22/02/2023 16:09

Rio - A foragida da Justiça Michele Souza da Silva, de 40 anos, foi capturada, na tarde desta quarta-feira (22), no bairro Vila Valverde, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A ação foi realizada por policiais penais, através de dados de inteligência e informações repassadas pelo Disque Denúncia.

Com passagens pelo sistema prisional, desde 2003, ela foi presa novamente em 2016 e condenada há cinco anos e quatro meses, em dois processos distintos por furto qualificado. Michele teve direito à visita periódica à família, deixando o Instituto Penal Oscar Stevenson, no mês de dezembro de 2018, mas não retornou a unidade prisional. Dessa forma, ela passou a ser considerada evadida do sistema penitenciário.



Para minimizar os riscos a todos os envolvidos na ação, o local onde ela estava foi cercado de modo a evitar uma provável tentativa de fuga. Depois de ser avistada pelos agentes, Michele foi capturada.



Contra ela constava um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de furto qualificado, expedido em março de 2022, relativo a um processo de 2017.



Michele foi conduzida à 52ª DP (Nova Iguaçu) e depois encaminhada ao sistema prisional, onde dará continuidade a execução da pena imposta pela Justiça.



Denuncie a localização dos foragidos da justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:



- Central de atendimento: (021) - 2253 1177/0300-253-1177

- WhatsApp: (021) - 99973 1177

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ