Motoristas chegaram a voltar na contramão devido ao assaltoRede Social

Publicado 22/02/2023 15:29

Rio - Motoristas que trafegavam na Serra das Araras, no sentido São Paulo, foram surpreendidos por um arrastão na tarde desta quarta-feira (22). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ao menos seis assaltantes participaram da ação e fugiram em três carros diferentes.

Ainda segundo a PRF, o assalto ocorreu no km 218,8, da BR-116, no início da subida da serra. Um motociclista estaria envolvido na ação. Houve ainda tiroteio no local, mas ninguém ficou ferido.

Durante o arrastão, carros chegaram a voltar na contramão. Ainda não há informações de quantos veículos, ao todo, foram roubados. Equipes da PRF estão fazendo buscas na localidade. Até o momento, ninguém foi preso.