Publicado 22/02/2023 17:48

Rio - Um militar da aeronáutica, identificado como Luiz Eduardo de Oliveira Bezerra, de 19 anos, foi encontrado morto no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, nesta terça-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar, agentes foram verificar uma ocorrência no bairro quando encontraram uma pessoa morta no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada e a ocorrência seguiu para registro na 126ª DP (Cabo Frio).

De acordo com a Polícia Civil, a delegacia instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte. Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.