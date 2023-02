Movimentação na Rua Edgar Werneck, uma das vias de acesso a Cidade de Deus - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 23/02/2023 07:58 | Atualizado 23/02/2023 09:40

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta quinta-feira (23), operações em ao menos cinco comunidades das Zonas Oeste e Norte da capital. Dentre os objetivos estão a remoção de obstáculos das vias, a prisão de criminosos e a apreensão de armas de fogo.

Agentes do 16° BPM (Olaria), com apoio de outros batalhões da Capital e do Batalhão de Ações com Cães (BAC), fazem incursão na Cidade Alta, Cinco Bocas e no Pica-pau, em Cordovil e Brás de Pina, na Zona Norte. Militares do 18º BPM (Jacarepaguá) estão na Cidade de Deus, na Zona Oeste, local que vem sendo palco constante de confrontos por ser um território em disputa entre o tráfico e a milícia

Na publicação da PM no Twitter, uma moradora de Brás de Pina alertou para a existência e a necessidade de retirada de barricadas que atrapalham o trânsito de serviços na rua Augusto Comte.

"É hoje que vocês vão providenciar a retirada das barricadas e pilastras que prejudicam a locomoção dos moradores? A rua Augusto Comte está uma vergonha. Quase não dá mais pra circular por ela", disse.

Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões durante as ações que estão em andamento.