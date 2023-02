Vítimas do tiroteio estão internadas no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 23/02/2023 09:52

Rio – Paulo Vitor Barros Silva, de 27 anos, segue entubado em estado gravíssimo no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele foi atingido por disparos na cabeça, no ombro, na perna e no tórax, durante o tiroteio que ocorreu no último domingo (19) em um bloco de carnaval em Magé