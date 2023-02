Duas pistolas, um bloqueador de sinal de GPS, placas de veículos, capas de coletes balísticos, mochilas e um automóvel foram apreendidos - Divulgação / PMERJ

Publicado 23/02/2023 08:53

Rio - Os cinco assaltantes que realizaram um arrastão na Serra das Araras , em Piraí, nesta quarta-feira (22), são milicianos de Curicica, na Zona Oeste. Segundo a Polícia Militar, o grupo foi preso em Seropédica logo após o crime.

Durante o arrastão, os criminosos estavam armados e chegaram a atacar agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ainda de acordo com a PM, equipes do 24º BPM (Queimados) realizaram cerco tático e interceptaram o grupo no Bairro do Mutirão, na cidade de Seropédica. Duas pistolas, um bloqueador de sinal de GPS, placas de veículos, capas de coletes balísticos, mochilas e um automóvel foram apreendidos.

Na ação, houve intenso confronto e quatro dos suspeitos foram feridos e socorridos ao Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O quinto envolvido foi preso. A ocorrência foi apresentada na 52ª DP (Nova Iguaçu).