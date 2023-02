Comlurb removeu 182,8 toneladas de resíduos durante a limpeza da terça-feira de Carnaval (21) - Comlurb / Divulgação

Comlurb removeu 182,8 toneladas de resíduos durante a limpeza da terça-feira de Carnaval (21)Comlurb / Divulgação

Publicado 22/02/2023 13:38 | Atualizado 22/02/2023 15:20

Rio - A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) concluiu a limpeza da terça-feira de Carnaval (21) com a remoção de 182,8 toneladas de resíduos. Desse montante, 129 toneladas foram oriundas dos blocos, 33 do desfile das escolas mirins, 9,9 das apresentações da Série Bronze, na Nova Intendente, 8 dos bailes populares em diversos bairros da cidade, e 2,9 dos desfiles de blocos de enredo na Avenida Chile.

Durante a última noite no Sambódromo foram removidas da área interna da Passarela do Samba 25,1 toneladas, entre elas, 20,3 de orgânicos e 4,8 de materiais potencialmente recicláveis. A limpeza na área externa gerou 7,9 toneladas de resíduos.

Desde a pré-limpeza da Passarela, nos dois dias que antecederam a abertura oficial, a quantidade removida de resíduos soma 366 toneladas, sendo 30 delas de materiais potencialmente recicláveis e o resto, de lixo orgânico.

Os desfiles na Nova Intendente, na Avenida Ernani Cardoso, na noite da última terça-feira, geraram 9,9 toneladas de resíduos, acumulando 31,7 toneladas de lixo desde o início da folia no novo palco do carnaval carioca.

O grupo Chegando de Surpresa, composto de garis que usam a música e a dança em campanhas de conscientização fez a abertura do Carnaval da Nova Intendente todos os dias.

Ao todo, o período de Carnaval gerou, até agora, 1.053,9 toneladas de lixo em todos os pontos da festa, faltando ainda o Desfile das Campeãs e os blocos que saem no próximo fim de semana.

Blocos

Já nos blocos de rua, desde o início do esquema especial, no último dia 4, a Comlurb já recolheu 595,2 toneladas de resíduos. Os que geraram maior quantidade, na última terça-feira, foram Banda de Ipanema, com 26 toneladas, Orquestra Voadora, com 19,9, Bagunça Meu Coreto, de Laranjeiras, com 15, e Fervo da Lud, com 12,4.

As equipes do Lixo Zero aplicaram desde o início do pré-carnaval, até terça-feira (21), 1.045 multas, no valor de R$ 273,09, sendo 279 por descarte de pequenos resíduos nas ruas, como latas de bebidas, copos e garrafas descartáveis, guimbas de cigarro e embalagens de lanches.

Outras 754 pessoas também foram autuadas por urinar em via pública, com multa no valor de R$ 748,21 e mais 12 infratores acabaram enquadrados em artigos variados da Lei de Limpeza Urbana.