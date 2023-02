Prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo - Google Street View

Publicado 21/02/2023 18:32

Rio - Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo prenderam um homem, nesta segunda-feira (20), suspeito de tentativa de feminicídio contra sua companheira. A vítima, que estava grávida de 30 semanas, sofreu uma lesão profunda no abdômen. O bebê nasceu prematuro e está internado em estado grave. Ambos continuam sendo atendidos no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói.

Os agentes da Deam foram informados do caso pela dona do estabelecimento em que a vítima trabalhava. Segundo apurado, no dia 9 de fevereiro, uma outra funcionária recebeu uma mensagem do autor avisando que havia agredido a companheira, que já não aparecia para o expediente desde o dia 4.

Após novas mensagens, relatando, inclusive, que a vítima estava internada, com fortes dores abdominais, a dona do local compareceu à unidade de saúde. No hospital, ela foi informada da situação da funcionária.

Assim que tomou ciência dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão temporária do acusado, que foi acatada pela Justiça. O autor foi localizado no hospital onde a mulher e o filho estão internados, detido e encaminhado ao sistema prisional ficando à disposição da Justiça.