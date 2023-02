Cláudio Castro destaca bons resultados do turismo no estado durante carnaval - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 21/02/2023 18:31

Rio - O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, afirmou, nesta quinta-feira, que a Sapucaí teve o Carnaval mais seguros dos últimos tempos. Em um balanço sobre o evento, ele destacou a presença do Governo do Estado, por meio de suas secretarias, durante os quatro dias de folia no Sambódromo, levando informação às milhares de pessoas que lotavam as arquibancadas e os camarotes.

O ponto forte da estrutura foi a segurança pública, que contou com reforço de mais de 11 mil policiais militares no estado – aumento de 15% em relação a 2022 - e um posto avançado da 6ª delegacia de polícia no setor 11 da Sapucaí. O esquema teve, ainda, pontos de bloqueio e revista com detectores de metais nos principais acesso ao sambódromo e imagens, em tempo real, feitas por helicópteros, drones e câmeras portáteis.

"Aprimoramos o nosso plano estratégico para a festa, aumentando o efetivo e o uso da tecnologia. Além disso, a sinergia entre o Governo do Estado e a prefeitura contribuiu para termos o Carnaval mais seguro dos últimos tempos – declarou o governador, destacando que o Carnaval pode gerar uma injeção de R$ 7 bilhões na economia em todo o estado.

Outro destaque na segurança pública foi o programa “Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida”, que promoveu aula de conscientização sobre importunação sexual para os foliões, além da distribuição de adesivos e ventarolas da campanha “Não é Não”. A nova Secretaria da mulher também fez bonito na avenida. Com o lema “Ouviu um não é não, respeite a decisão”, a campanha tem como objetivo combater o assédio sexual e as diversas formas de agressão contra as mulheres.

Nota 10 para prevenção a acidentes



O Corpo de Bombeiros realizou o trabalho de prevenção a acidentes, contando com 100 militares por dia, além de 20 viaturas de busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar e combate a incêndio e salvamento, que ficaram posicionadas em locais estratégicos por toda a avenida. Já a Operação Lei Seca atuou realizando testes de bafômetro nos motoristas dos carros alegóricos, totalizando cerca de 150 testes realizados durante os dias de desfiles. Todos registraram taxa zero para a ingestão de bebida alcóolica.

O Detran-RJ também marcou presença, levando um carro simulador de capotamento. Cerca de 600 pessoas puderam sentir de perto o perigo que é a combinação álcool e direção e a importância de respeitar as leis de trânsito. A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) também participou das ações do Estado no Sambódromo. Foram distribuídas 15 mil pulseiras para a identificação dos menores de idade que estiveram presentes durante os quatro dias de desfile.