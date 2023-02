Foram apreendidos uma arma de fogo calibre 32 e três celulares - Divulgação

Publicado 21/02/2023 17:25 | Atualizado 21/02/2023 17:25

Rio - Agentes do BRT Seguro e da Guarda Municipal apreenderam, nesta terça-feira de Carnaval (21), três adolescentes em pontos diferentes da Barra da Tijuca, mas que cometeram assalto à mesma vítima. Dois deles foram acusados de participar de um arrastão. Eles portavam um telefone celular e foram apreendidos pelos agentes do BRT Seguro no Terminal Alvorada. Em outro ponto da Barra da Tijuca, próximo ao Bosque da Barra, guardas municipais do Subgrupamento de Operações de Praia (SGOP) apreenderam o outro adolescente, após flagrá-lo em atitude suspeita. Com ele encontraram uma arma de fogo calibre 32, e mais dois celulares. Os dois casos foram levados à 16ª DP.

A vítima do assalto, foi informada que seus pertences e os indivíduos já estavam na delegacia. Ela reconheceu os três elementos, sendo que o adolescente detido pelos guardas municipais foi o autor do roubo da bolsa, a mão armada, logo pela manhã na Estação do BRT Américas Park. A vítima confirmou que os três estavam juntos na hora em que foi assaltada. Contra este adolescente ainda havia um mandado de apreensão em aberto.

"Essas prisões são extremamente importantes para a segurança do cidadão carioca que utiliza o BRT. É importante destacar que foi uma ocorrência integrada das equipes do BRT Seguro e de equipes da Guarda Municipal que estavam trabalhando com o apoio do BRT e do Carnaval. Já são quase duas mil prisões desde o início do lançamento do projeto BRT Seguro que vem trazendo mais segurança pro cidadão Carioca para combater furto, roubo, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra o patrimônio público, vandalismo, evasão de passagem, ou seja, nós estamos pensando cada vez mais na qualidade do transporte do carioca e a segurança com certeza é uma dessas questões importantes", afirma o Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Desde o início do programa, em junho de 2021, já foram realizadas 1.777 prisões por roubo, furto, depredação, importunação sexual e tráfico de drogas, além do registro de 6.312 multas por evasão de passagens.