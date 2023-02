Contra "Beto" havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo majorado - Reprodução

Contra "Beto" havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo majoradoReprodução

Publicado 21/02/2023 18:31 | Atualizado 21/02/2023 19:05

Rio - Policiais do 25° BPM (Cabo Frio) prenderam, nesta terça-feira (21), o criminoso conhecido como "Beto", em Arraial do Cabo. Ele é apontado como um dos chefes do tráfico na Comunidade do Turano, localizada entre os bairros da Tijuca e do Rio Comprido, na Zona Norte da capital fluminense.

Foragido da justiça e com um mandado de prisão em aberto por roubo majorado, ele foi preso, em ação conjunta com a PF, enquanto curtia o Carnaval na praia.

O caso foi encaminhado para a 132ª DP (Arraial do Cabo).