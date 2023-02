Corpos das vítimas do naufrágio encontrados pelos bombeiros foram levados para o IML - Érica Martín/Agência O Dia

Publicado 21/02/2023 15:58

Rio - Cinco pessoas morreram afogadas, na última segunda-feira (20), em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense do Rio. Dois homens de 70 e 40 anos, duas mulheres de 65 e 40 anos e uma criança de 5 anos estavam em uma represa que fica no Km 8, à margem da BR-101.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por volta das 12h40 e as equipes de apoio chegaram ao local por volta das 13h30. Ao chegarem no local, as equipes informaram que os cinco já estavam mortos e a Polícia Civil seguiu para fazer a perícia. Os corpos foram levados diretamente ao Instituto Médico Legal (IML) da região.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) foram verificar uma ocorrência na Avenida Professora Carmem Carneiro, no Parque Jardim Carioca e, ao chegarem no local, algumas pessoas relataram que havia um possível caso de afogamentos em uma represa. As pessoas foram encontradas mortas no local. A ocorrência foi encaminhada para a 146ª DP (Campos dos Goytacazes).