Ruas da cidade do Rio já apresentam alagamentos devido à forte chuva - Reprodução

Publicado 21/02/2023 20:36 | Atualizado 21/02/2023 22:43

Rio - A cidade do Rio entrou em estágio de atenção às 20h50 desta terça-feira (21) devido ao registro de chuva acima de 15mm em 15min na estação Grande Méier (22,4 mm). Há previsão de chuva moderada a forte nas próximas horas.

Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva atuam sobre as Zonas Norte e Oeste da cidade, ocasionando chuva forte a muito forte nas últimas leituras. A tendência é de permanência deste cenário nas próximas leituras. Estes núcleos se deslocam para a região da Barra, Tijuca e posteriormente, Zona Sul.

Bairros como Costa Barros e Cachambi, na Zona Norte, e Copacabana, na Zona Sul, já registraram fortes pancadas de chuva. O Centro de Operações Rio (COR), até às 22h35 desta terça-feira (21), 17 ocorrências relacionadas às chuvas, tendo bolsões d'água, três quedas de árvores e alagamentos. Até às 21h30, 39 sirenes foram acionadas.

Chuva Forte em Costa Barros -Rio de Janeiro - RJ pic.twitter.com/1jzZzbBBRx

Ainda de acordo com o Alerta Rio, há condições de chuva forte a muito forte nas próximas leituras, acompanhada de raios e rajadas de vento moderado a forte (entre 18,5 km/h a 76 km/h).

Entre 20h e 21h, houve registro de vento forte na estação Marambaia (56,2 km/h), de acordo com monitoramento do Instituto Nacional de Meterologia. Já Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (REDEMET) registrou, na última hora, às 20h45min, vento forte no Aeroporto Santos Dumont (66,6 km/h).

Cai chuva forte no Rio de Janeiro. Na Freguesia chegou com volume. Muitos raios. @OperacoesRio pic.twitter.com/2yiGWulhkz — Julio Cesar .·. (@Julio_Cesarel) February 21, 2023

O Estágio de Atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

A Prefeitura recomenda que a população tome as seguintes ações preventivas:

– Não se desloque pelas regiões mais afetadas pela chuva;

– Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos;

– Não force a passagem de veículos em áreas alagadas;

– Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;

– Em pontos de alagamento, evite contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados;

– Evite o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde;

– Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;

– Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Os locais são informados pelo número 199 ou pelo aplicativo COR.Rio;

Previsão do tempo

Entre a quarta e quinta-feira (22 a 23), a passagem de uma frente fria em alto mar, na altura da Região Sudeste, deixará o tempo instável na cidade do Rio de Janeiro, com previsão de chuva fraca a moderada na madrugada de quinta-feira e pancadas de chuva nos períodos da tarde e noite desses dias. A chuva destes dias poderá passar de 15mm/h em pelo menos um ponto da cidade.



Na sexta-feira e no sábado (24 e 25), a atuação de áreas de instabilidade manterá as condições para pancadas de chuva isoladas a partir do final da tarde. A chuva poderá passar de 6,4mm/15min em pelo menos um ponto da cidade.