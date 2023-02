Criminosos abandonaram o carro onde estavam e fugiram após o confronto na Linha Amarela - Redes Sociais

Publicado 21/02/2023 18:01

Rio - Policiais militares do Batalhão de Vias Expressas (BPVE) trocaram tiros com suspeitos armados no início da tarde desta terça-feira (21) na Linha Amarela, altura da Vila do João, na Zona Norte do Rio. Os criminosos abandonaram o carro que estavam e conseguiram fugir.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram que um policial que estava de folga reagiu a uma tentativa de arrastão no local. Depois, equipes do BPVE foram acionados para o local e também entraram em confronto com os suspeitos.

Policiais trocam tiros com suspeitos de realizarem arrastão na Linha Amarela; grupo abandonou carro onde estavam e fugiram.



Segundo a Polícia Militar, eram três homens armados na via. Com a chegada das equipes, houve uma breve troca de tiros e os criminosos fugiram, abandonando um veículo roubado na via.



A PM ressaltou que não houve feridos na ação.