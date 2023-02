Ônibus da Viação Redentor atingiu poste da Rua Barão do Bom Retiro durante o temporal - Reprodução

Ônibus da Viação Redentor atingiu poste da Rua Barão do Bom Retiro durante o temporalReprodução

Publicado 22/02/2023 11:55 | Atualizado 22/02/2023 14:00

Rio - Um ônibus da Viação Redentor atingiu um poste na Rua Barão do Bom Retiro, no bairro do Grajaú, na Zona Norte, durante o temporal que atingiu a cidade do Rio na noite desta terça-feira (21). A colisão aconteceu às 21h30 e haviam passageiros dentro do coletivo, que não precisaram de atendimento médico. O Corpo de Bombeiros não foi acionado para o local. O veículo faz parte do consórcio Transcarioca e circulava pela linha 636 Gardênia Azul x Saens Peña.

A batida aconteceu em um trecho da via que ficou conhecido como "curva da morte", por conta da frequência de acidentes. Na colisão, o ônibus chegou a subir a calçada e parou próximo à entrada de uma residência e de lojas. Confira o vídeo abaixo. O poste atingido acabou tombando e ficou preso, fazendo com que o coletivo ainda estivesse no local na manhã desta quarta-feira (22).

Ônibus da Viação Redentor ocupa faixa da Rua Barão do Bom Retiro após bater em poste durante temporal no Rio. #ODia

Crédito: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/sqJK6JGO65 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 22, 2023

Segundo a Light, uma equipe de manutenção da concessionáriaatua para refazer a rede elétrica atingida. De acordo com a Rio Ônibus, a perícia técnica vai apurar a causa do acidente. "A empresa lamenta o ocorrido e deixa o departamento jurídico à disposição. Por ter atingido um poste, a retirada do veículo depende de estabilização a ser feita pela concessionária de energia elétrica", completou a nota.