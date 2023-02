Policial penal dá tapa na cabeça de entregador após ele se recusar a subir para fazer entrega - Reprodução

Policial penal dá tapa na cabeça de entregador após ele se recusar a subir para fazer entregaReprodução

Publicado 21/02/2023 21:33 | Atualizado 22/02/2023 09:29

Rio - O entregador de aplicativo Yuri Araújo levou tapa na cabeça de um policial penal no condomínio Residencial California 1, na Estrada do Magarça, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, após se negar a subir para levar um pedido, nesta terça-feira (21). Pouco depois do ocorrido, houve uma manifestação dos motoboys no local. Segundo informações, o homem que agrediu o rapaz seria Alex Cabral, que teria ficado irritado por ter que descer para pegar a encomenda.

No vídeo gravado pela vítima, o policial aparece bastante alterado. "Tu tá pensando que tá falando com quem, #@%@&*$? Tu tá pensando que tá falando com quem, #@%@&*$? Tu tá aqui embaixo um tempão, rapa! Tu num recebe essa #@%@&*$ pra tu subir lá?", diz o agressor. O jovem responde que está escrito no aplicativo IFood que não é para subir. O homem então dá um tápa na cabeça dele, que continua se defendendo das acusações e pede o codigo do pedido. "Código é o #@%@&*$! Me dá essa #@%@&*$ aí e sobe logo! Anda logo, maluco, antes que eu me estresse mais contigo", diz o morador, extremamente irritado.

O entregador insiste no código enquanto continua a filmar, e o homem então responde: "5944. Pode filmar e falar o que tu quiser, #@%@&*$! Eu pedi o negócio pra tume entregar!". O 40º BPM (Campo Grande) esteve no local e não prendeu o agressor, mas dispensou os manifestantes. Alex se escondeu em casa durante a manifestação.

O Ifood alertou que entregador, pelas políticas do empresa, não tem obrigação de subir nos apartamentos. A companhia diz que incentiva a boa relação entre ambos e incentiva que os clientes desçam pra buscar o pedido.

Procurada, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária disse, em nota, que "repudia qualquer desvio de conduta de seus servidores e informa que já determinou abertura de procedimento disciplinar através da corregedoria para apurar o ocorrido".