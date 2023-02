Mauro se entregou a polícia nesta terça (21) - Rede Social

Mauro se entregou a polícia nesta terça (21)Rede Social

Publicado 22/02/2023 09:26

Rio - O motorista de Uber Mauro Sérgio Pires Nader , acusado de atropelar propositalmente a passageira Nelly Boechat, na última quarta-feira (15), em Niterói, se apresentou à delegacia e foi preso nesta terça-feira (21). Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária por tentativa de homicídio.O caso está sendo investigado pela 78ª DP (Fonseca). A passageira está internada em um hospital Samcordis de São Gonçalo. Segundo a irmã da vítima, Aline Boechat, o estado de saúde de Nelly ainda é grave. “Minha irmã permanece no CTI, respirando por aparelhos e fazendo hemodiálise”, disse nas redes sociais.Segundo relato da outra irmã da vítima, Liliane Boechat, o motorista atingiu sua irmã de forma proposital para evitar que ela chamasse a polícia para ele. As duas teriam ameaçado acionar a PM após o motorista expulsá-las do carro durante a viagem e se negar a cancelar a corrida.Nelly entrou na frente do carro para impedir o motorista, mas nem ela, nem a irmã esperavam que o motorista fosse arrancar com o carro. O caso aconteceu na Alameda São Boaventura, em Niterói."O motorista foi rude desde o início e acabamos perdendo a paciência, ele passou por cima da cabeça, braços e barriga dela. Quem viu fui eu que ainda tentei segurar na janela do carro, sei lá, numa tentativa de não deixar ele fazer aquilo. Ele atropelou covardemente uma pessoa que ameaçou chamar a polícia caso ele não cancelasse a corrida", contou Liliane.A parente lembra que Mauro começou a discutir com elas logo que entraram no carro, insatisfeito com a reclamação das passageiras, que tiveram de embarcar num ponto diferente do combinado. "Ele passou direto, parou na esquina e tivemos que ir encontrar ele lá. Quando entramos no carro, já começou a falar e brigar dizendo que poderia ser multado ali, sendo que isso nunca aconteceu em corridas anteriores", contou.De acordo com Liliane, após acelerar o carro, o motorista ainda ignorou os pedidos dela para que parasse, enquanto Nelly ainda estava sobre o capô do carro. "Ele foi andando com ela em cima do carro. Tentei segurar o carro pela janela para evitar, mas ele continuou até passar por cima dela", lembrou a irmã.Após o incidente, Nelly foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado grave para o Hospital Azevedo Lima, em Niterói, onde recebeu os primeiros atendimentos. Na sequência, a médica veterinária foi levada para o hospital particular Samcordis."Ela perdeu um pedaço do intestino, perdeu um dos ovários, lacerou o fígado. Ela é uma pós bariátrica. Você imagina um carro passando em cima de uma pessoa pós bariátrica. Passou em cima do peito dela e essa questão está dando problema", comenta Liliane.