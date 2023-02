Ônibus e carros ficaram ilhados na Avenida Itaoca, nas proximidades do Complexo do Alemão - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 22/02/2023 07:46 | Atualizado 22/02/2023 09:36



Rio - A chuva que atingiu o Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (21) provocou estragos em diversos pontos da cidade. Nas redes sociais, cariocas compartilharam registros de alagamentos e de muita ventania, especialmente na Zona Norte, que foi a região mais afetada. O município chegou a ficar nos estágios de alerta e mobilização entre 20h50 e 23h30 , retornando para normalidade às 5h45 desta quarta-feira (23). Depois de cerca de duas semanas com temporais, não chovia com intensidade na capital fluminense desde a última sexta-feira (17).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver, pelo menos, quatro homens tentando salvar duas motocicletas de serem arrastadas pela enxurrada que se formou por conta da chuva no Complexo do Alemão. As imagens mostram uma dupla com muita dificuldade de manter o veículo em pé, enquanto outra chega a ser levada junto com o outro automóvel. "As motos indo embora. Cuidado, 'mano', cuidado para não se machucar", diz a pessoa que registrou o momento. Ainda é possível ver o alagamento na altura da metade dos pneus dos carros, além de outras motos sendo atingidas pela força da água. Confira abaixo.

Um outro vídeo, é possível ver passageiros presos dentro de um ônibus na Avenida Itaoca, que fica nas proximidades do Complexo do Alemão, por volta das 21h45. Eles precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Houve ainda registros de alagamentos em Irajá, Penha, Vila da Penha, Santa Cruz, além de muita ventania e relâmpagos. No Aeroporto Santos Dumont houve ventos fortes de 66,6 km/h e voos cancelados.

Na manhã de hoje, equipes da Light atuam em trechos de Campo Grande, Guaratiba, São Cristóvão e Penha, e em outros pontos isolados da cidade para restabelecer a energia elétrica. Entre às 20h de terça-feira e 4h desta quarta-feira, os maiores acumulados de chuva ocorreram no Grande Méier (66,8 mm); Sepetiba (51,6 mm); Grajaú (45,4 mm); Piedade (44,6 mm); Santa Cruz (43,2 mm); Anchieta (41,2 mm); Alto da Boa Vista (37,6 mm); São Cristóvão (31, 0 mm); Penha (30, 8 mm); e Tijuca/Muda (30,6 mm).