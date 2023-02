Ao menos 19 pessoas ficaram feridas durante o tiroteio - Rede Social

Publicado 22/02/2023 11:18

Rio - Quatro das 19 pessoas baleadas durante tiroteio na Praia de Mauá, em Magé , no último domingo, ainda continuam internadas no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Saracuruna, na Baixada. Gabriela Carvalho de Alvarenga, de 35 anos, e Maria Eduarda Carvalho Martins, 9, morreram, após serem baleadas.

Segundo balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Caxias nesta quarta-feira (22), apenas Paulo Vitor Barros Silva, de 27 anos, atingido na cabeça, ombro e perna esquerdos, além do tórax, segue em estado gravíssimo.Paulo, que já havia sido submetido a um procedimento cirúrgico no crânio de logo que deu entrada na unidade, passou por uma nova cirurgia, na manhã desta quarta-feira (22), para correção de uma fratura exposta na perna e segue entubado, no CTI.Além dele, o suspeito de efetuar os disparos, Flávio Serafim da Silva Júnior, 40, baleado na barriga, costas e perna esquerda, passou por um procedimento cirúrgico quando chegou na unidade e segue internado, estável, sob custódia na enfermaria.Marcus de Souza Santos, 51, atingido no abdômen e Thalisson de Abreu, de 15, ferido por um tiro na coxa esquerda, que perfurou o fêmur, foram operados no domingo e continuam internados, lúcidos e orientados, em observação. O quadro de ambos é estável.Já o policial civil Rodolfo Paulo de Brito foi transferido para um hospital particular a pedido da família, na última segunda-feira (20). O quadro dele não foi informado.A troca de tiros que matou Gabriela e Maria Eduarda, além de ferir outras 17 pessoas , se iniciou durante uma confusão entre o policial civil Rodolfo de Brito e o suspeito Flávio Serafim Júnior, conhecido como Bu.Segundo informações divulgadas pelas autoridades, o suposto criminoso teria disparado contra o agente, que apenas teria reagido.