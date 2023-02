Ao menos 19 pessoas ficaram feridas durante o tiroteio - Rede Social

Já o policial civil Rodolfo Paulo de Brito foi transferido para um hospital particular a pedido da família, ainda nesta segunda-feira. O quadro de saúde dele não foi informado. Outras quatro vítimas receberam alta após passar por atendimento no hospital de Saracuruna. Rio - Dez das 19 pessoas baleadas durante tiroteio na Praia de Mauá, em Magé , no último domingo, seguem internadas no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, na Baixada Fluminense. Segundo balanço Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, divulgado nesta terça-feira (21), Paulo Vitor Barros Silva, de 27 anos, atingido na cabeça e em outros três pontos é o único em estado gravíssimo.A vítima foi submetida e uma cirurgia no crânio logo que deu entrada na unidade, ainda na madrugada de segunda-feira, e voltou a realizar um novo procedimento durante o dia para correção de fratura exposta na perna. Após os procedimentos, ele precisou ser intubado e segue no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).As demais vítimas, incluindo os menores Bryan Rodrigues Horta, 6 anos, Thalisson de Abreu, 15 anos, e João Pedro Marques de Lima, 11 anos, seguem internadas e seu estado é estável. O suspeito Flávio Serafim da Silva Júnior, 40 anos, atingido nas costas e perna esquerda passou por cirurgia e também está internado estável.Já o policial civil Rodolfo Paulo de Brito foi transferido para um hospital particular a pedido da família, ainda nesta segunda-feira. O quadro de saúde dele não foi informado. Outras quatro vítimas receberam alta após passar por atendimento no hospital de Saracuruna.

As duas vítimas fatais do tiroteio, Maria Eduarda Carvalho Martins, de 9 anos, e Gabriela Carvalho de Alvarenga, 35 anos, serão enterradas nesta terça-feira. A menor de idade terá o sepultamento custeado pela Prefeitura de Magé no Cemitério de Raiz da Serra.



O tiroteio As duas vítimas fatais do tiroteio, Maria Eduarda Carvalho Martins, de 9 anos, e Gabriela Carvalho de Alvarenga, 35 anos, serão enterradas nesta terça-feira. A menor de idade terá o sepultamento custeado pela Prefeitura de Magé no Cemitério de Raiz da Serra.A técnica de radiologia, atingida no pescoço, será enterrada no Cemitério de Suruí, em Magé, às 10h . ELa deixa dois filhos, de 13 e 6 anos. Parentes das duas vítimas passaram a manhã desta segunda-feira no Instituto Médico Legal de Duque de Caxias esperando a liberação dos corpos.

A troca de tiros que matou Gabriela e Maria Eduarda, além de ferir outras 17 pessoas, se iniciou durante uma confusão entre o policial civil Rodolfo Paulo de Brito e o suspeito Flávio Serafim da Silva Júnior, conhecido como Bu, na festa de Carnaval da Praia de Mauá, em Magé.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades, o suspeito teria disparado contra o agente, que apenas teria reagido. Os disparos teriam sido causados por uma briga por ciúmes de uma mulher e que Flávio teria envolvimento com a milícia. O suspeito era considerado foragido do sistema prisional há 15 anos por crime de receptação.

As vítimas

- Romário Coutinho da Silva, 51 anos, com PAF na mão direita, passou por procedimento cirúrgico sem intercorrências, no momento segue internado, estável.

- Christian Mendes da Silva Maricá, 28 anos, PAF perna esquerda, submetido a procedimento cirúrgico imediato, segue internado, lúcido, orientado, estável.

- Marcus de Souza Santos, 51 anos, PAF no abdômen, foi submetido a procedimento cirúrgico de imediato, no momento segue internado, hemodinamicamente estável.

- Bryan Rodrigues Horta, 6 anos, PAF pé esquerdo, realizou procedimento cirúrgico para correção da fratura, segue internado, lúcido, orientado, estável.

- João Pedro Marques de Lima, 11 anos, PAF no pé esquerdo, foi submetido a procedimento cirúrgico imediato, segue internado, estável.

- Vítor Costa da Silva, 22 anos, PAF pé direito, foi submetido a procedimento cirúrgico imediato, no momento segue internado, estável.

- Paulo Vitor Barros Silva, 27 anos, PAF crânio ombro esquerdo, perna esquerda e tórax, foi submetido a procedimento cirúrgico no crânio de imediato e agora pela manhã submetido a novo procedimento cirúrgico com a equipe da ortopedia para correção da fratura exposta da perna, segue intubado, no CTI, seu estado é gravíssimo.

- Thalisson de Abreu, 15 anos, PAF coxa esquerda, passou por procedimento cirúrgico no fêmur esquerdo agora a noite , no momento segue internado, lúcido, orientado e estável.