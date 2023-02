Cerca de dois mil ambulantes ilegais foram removidos das ruas - Divulgação

Cerca de dois mil ambulantes ilegais foram removidos das ruasDivulgação

Publicado 23/02/2023 15:45 | Atualizado 23/02/2023 15:59

Rio - Agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Guarda Municipal (GM) aplicaram 2.562 multas em veículos e rebocaram 227, no entorno do Sambódromo e Nova Intendente, durante o período do Carnaval. Além disso, fiscais da Seop apreenderam mais de 17 mil produtos vendidos ilegalmente, assim como tendas, fritadeiras, churrasqueiras e carrinhos de carga. Um dos maiores problemas flagrados pelos fiscais foi a venda irregular de bebidas em garrafas de vidro. Também foram aplicadas 162 multas e registrada a remoção de 2.561 ambulantes ilegais.

"O planejamento do carnaval é dinâmico, a execução mais ainda, mas o balanço operacional é bem positivo. Nós conseguimos trazer, num intervalo curto de tempo, que os espaços públicos em que os blocos passaram para um estado de normalidade, mitigando os transtornos para as pessoas que estavam simplesmente passando e para o folião que iria retornar para casa ou se deslocar para outro lugar. A gente não só fez operações de ordenamento para o carnaval, mas um cuidado com os pontos turísticos, rotas de saída e entrada da cidade, além das praias. Apreendemos muitas garrafas de vidro e estruturas que colocam a vida das pessoas em risco, multamos veículos e rebocamos também para dar fluidez nas vias", ressaltou o Secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale.

Os agentes também atuaram nas praias para coibir o loteamento nas areias, sendo aplicadas 53 multas aos barraqueiros que insistiram em cometer essa prática. Para a Operação Carnaval 2023, 1.481 guardas municipais atuaram em ações de trânsito nos bloqueios estabelecidos pela CET-Rio no entorno da Passarela do Samba e da Nova Intendente, também para o deslocamento dos carros alegóricos, e nos trajetos dos blocos, com foco na segurança viária e na diminuição de impactos no trânsito.

"Tivemos um saldo bastante positivo nesta Operação para o Carnaval 2023, que reforça a vocação da nossa cidade para o turismo e para a realização de eventos de grande magnitude. A Guarda Municipal trabalhou de forma incansável para dar suporte aos desfiles das escolas de samba no Sambódromo e na Nova Intendente, além do Carnaval de Rua, que foi retomado esse ano. Tivemos o registro de oito conduções para delegacia, apoio em casos de mal súbito e intervenções em tumultos nos blocos, mas de uma maneira geral, os cariocas e visitantes da nossa cidade puderam aproveitar toda a alegria do Carnaval Carioca", afirmou o inspetor geral José Ricardo Soares, comandante da GM-Rio.

A Ronda Maria da Penha apoiou a Secretária da Mulher no combate e conscientização contra a violência contra a mulher no Carnaval 2023. Na Marquês de Sapucaí, foi criado um espaço de acolhimento e atendimento para mulheres que venham sofrer alguma violência. O posto ficou junto aos serviços da Prefeitura do Rio, no setor 11, e contou com uma psicóloga e uma advogada especializadas em enfrentamento à violência contra a mulher. As equipes da Ronda Maria da Penha atuaram diretamente no apoio a esses postos para dar suporte às mulheres em casos emergenciais.

Ocorrências

Neste período, a Guarda Municipal registrou a condução de oito pessoas para delegacia por crimes como furto, roubo, desacato e importunação sexual, durante o desfile dos blocos e no entorno do Sambódromo. Além disso, houve também o registro de 37 auxílios a pessoas vítimas de mal súbito em blocos e no Sambódromo, seis intervenções em confusões durante desfiles de blocos e cinco casos de crianças perdidas que foram devolvidas aos responsáveis.

O BRT Seguro também atuou nesse período e registrou 19 conduções à delegacia de pessoas que cometeram furtos, lesão corporal e evasão de passagem nas estações. Nesta quarta-feira, dia 22, agentes prenderam um homem que furtou dois cabos de força do interior do ônibus articulado na Estação Praça Seca. Três menores também foram detidos na Barra da Tijuca por assaltarem uma mesma vítima, fazendo uso de arma de fogo. A ação foi conjunta com os agentes do BRT e Guarda Municipal.