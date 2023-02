Na casa do acusado os policiais encontraram uma pistola e um revólver, além de munições - Divulgação

Na casa do acusado os policiais encontraram uma pistola e um revólver, além de muniçõesDivulgação

Publicado 23/02/2023 16:16 | Atualizado 23/02/2023 16:30

Rio - Um homem foi preso, na tarde desta quinta-feira (23), por agredir a namorada, em Iguaba Grande, na Região dos Lagos. O suspeito foi encontrado na Rodoviária Novo Rio, no Centro da capital.

De acordo com policiais do 25º BPM (Cabo Frio), os agentes realizaram investigações para verificar o desaparecimento de uma mulher. A vítima foi encontrada e informou aos militares que estava fugindo do namorado, que a agredia.

Após buscas na casa do acusado, os policiais apreenderam uma pistola e um revólver, que estavam registrados no nome do suspeito. Na ação também foram apreendidas oito munições.

Assim que foi capturado, o suspeito foi conduzido à 129 DP (Iguaba Grande) e responderá por violência doméstica.